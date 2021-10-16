ازالة 31 تعديا على حرم النيل والأراضي زراعية بالجيزة

كثفت محافظة الجيزة مجهوداتها لضبط حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي أملاك الدولة، للتعامل الفوري معها وإزالتها.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات التصدي بكل حزم لأي أعمال بناء مخالف، وإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة وحرم النيل، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ الجيزة إلى إزالة 31 حالة تعد على حرم النيل وأراض زراعية وبناء مخالف خلال الأسبوع الماضي.

إزالة 27 حالة تعد علي أراضي جهاز حماية النيل بقرية الخرمان

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان، قيام مركز مدينة أطفيح بإزالة 27 حاله تعد على أراضي ولاية جهاز حماية النيل بقرية الخرمان بمركز ومدينة أطفيح، وذلك من خلال التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية لرصد والتصدي لأي مخالفات، وإزالتها على الفور وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

إيقاف أعمال تبوير أراض زراعية لتأسيس ملعب بقرية مناشي البلد

واكدت محافظة الجيزة قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بإيقاف أعمال تبوير أراض زراعيه لتأسيس ملعب بقريه مناشي البلد على مساحه 2000 متر، حيث تم إيقاف الأعمال ومصادرة لودر ومهمات العمل والتحفظ على المخالف، تمهيدا للعرض على النيابة العسكرية.

إزالة وتكسير سور وحوائط بالدور الثاني بعقار مخالف بشارع الباشا ببشتيل

وأشارت المحافظة إلى قيام مدينة الحوامدية بإزالة جمالون مقام بالمخالفة بشارع الجمهورية على مساحة 60 مترا تقريبا، وقيام مركز ومدينة أوسيم بإزالة وتكسير سور وحوائط بالدور الثاني بعقار مخالف بشارع الباشا ببشتيل، بمركز ومدينة أوسيم، وإحالة المخالف للنيابة العسكرية، إضافه إلى إزالة تعديات بالبناء المخالف على أراض زراعية لمساحه 150 مترا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.