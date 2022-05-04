الخشت يستعرض تقريرا حول عمل أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني أول أيام عيد الفطر

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، عن الحالات الطارئة التي تم استقبالها وعلاجها أول أيام إجازة عيد الفطر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

استقبال 5811 حالة مرضية

واستعرض التقرير الحالات والعمليات التي تم إجراؤها بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بمستشفيات قصر العيني، حيث تم استقبال 5811 حالة مرضية، وإجراء 88 عملية جراحية، وذلك بمستشفيات المنيل الجامعي، والنساء والتوليد، وأبو الريش التخصصي.

وتناول التقرير حالات الطوارئ التي استقبلتها أقسام الطوارئ بمستشفيات العلاج بأجر مثل مستشفى المنيل التخصصي، ومستشفى قصر العيني الفرنساوي، حيث تم استقبال 54 حالة طوارئ وإجراء عمليتين فقط.

المستشفيات تستقبل الحالات الطارئة على مدار الساعة

وأوضح التقرير أن مستشفيات قصر العيني استقبلت على مدار الساعة وطوال أيام عيد الفطر كل الحالات الطارئة سواء للعلاج السريري أو لإجراء العمليات لحالات الطوارئ، وذلك بكل المستشفيات الجامعية، وكانت في انتظار الحالات الطارئة الفرق الطبية وأطقم التمريض للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضى من خلال تعميم النظم الإلكترونية واستخدامها في متابعة المرضى.

وأكد التقرير على عدم رفض أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني أي حالة مرضية تلجأ إليه، وذلك باعتباره الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى في رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميز ومجانًا.