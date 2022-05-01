استشاري مناعة: الفيروسات تتحور دائما ويجب ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة 

حذر الدكتور أشرف عقبة، استشاري مناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، المواطنين من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك والاختلاط في التجمعات المختلفة مع عدم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد في التجمعات والاحتفالات أو خارج المنازل، لافتًا إلى أن اتباع الإرشادات في الأماكن العامة والإجراءات الاحترازية خطوة مهمة لمواجهة المرض وأي متحورات جديدة.

فيروس كورونا وعيد الفطر المبارك

وأضاف استشاري المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفيروسات بطبيعتها دائمة التحور، معقبًا: «التحورات شئ وارد بالنسبة للفيروسات ولديها القدرة على تغيير التركيب الخاص بها وبالتالي ظهور سلالات جديدة ذو خصائص مختلفة أمر وراد، وربما تكون لها صفات تختلف عن السلالات السابقة».

وأوضح: «طالما الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية مستمر، والتوسع في قاعدة التطعيمات ضد المرض مستمر، ستكون المتحورات بسيطة»، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت وجود عدد من المتحورات الضعيفة لفيروس كورونا، ولم تكن لها خطورة على صحة المواطنين مثل المتحورات الأولى التي بدأت عام 2020 بالمتحور الصيني، ثم متحور دلتا وجاما ودلتا بلس، وغيرها من السلالات.

ضرورة الاهتمام بتناول الخضروات والفاكهة خلال إجازة العيد

وناشد استشاري المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، المواطنين بضرورة الاهتمام بالعادات الصحية السليمة المحفزة لمناعة الجسم، وتجنب الإكثار من تناول الحلويات والأملاح خلال إجازة عيد الفطر المبارك.