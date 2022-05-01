رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الفطر

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، رفع حالة الطواريء والتأهب القصوى، بمستشفيات قصر العيني، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على تواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار اليوم، والتأكيد على قبول ودخول كل الحالات المرضية، سواء للعلاج السريري، أو لإجراء العمليات وحالات الطوارئ، على مدار 24 ساعة.

الخشت يشدد على تواجد الأطقم الطبية والتمريض

ووجه رئيس جامعة القاهرة، في بيان له، بضرورة رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات بكل المستشفيات الجامعية، ومركز السموم، مع توفير مضادات السموم، مشددًا على ضرورة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى على أعلى مستوى، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطواريء.

استعدادات كاملة بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية

أكد الدكتور محمد الخشت، أن الفرق الطبية وأطقم التمريض، ستعمل على مدار الساعة، للتعامل مع الحالات الطارئة، كما توجد فرق احتياطية من الأطقم الطبية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا توافر جميع الأدوية بمختلف أنواعها، وتوافر أدوات التعقيم والتطهير والماسكات للفرق الطبية، وتعميم النظم الإلكترونية، واستخدامها في متابعة المرضى.