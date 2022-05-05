مواقيت الصلاة اليوم الخميس 5-5-2022 في محافظات مصر

بالتزامن مع رابع أيام عيد الفطر المبارك 2022، ونهاية الإجازة المقررة لتلك المناسبة الدينية، تزداد عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، والذي تكثر فيه العبادات أيضا تزامنا مع صيام الست أيام البيض.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر

تستعرض بوابة «الوطن» مواقيت الصلاة في بعض المحافظات المصرية وبعض المدن العربية اليوم الخميس الموافق 5 مايو وثالث أيام عيد الفطر 2022، وفق ما نشر على موقع الهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:32 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.34 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:59 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:35 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:42 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:09 مساءً.

مواقيت الصلاة في الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:31 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:37 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:04 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:41 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:24 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:31 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:53 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:39 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:48 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:19 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:26 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:48 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وفيما يلي نستعرض مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

- أذان الفجر: الساعة 04:20 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:18 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 03:45 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:53 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:23 مساءً.

مواقيت الصلاة في دبي

- أذان الفجر: الساعة 04:15 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:16 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 3:44 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:51 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:21 مساءً.