مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3-5-2022 في محافظات مصر.. ثاني أيام العيد

مواعيد الصلاة من أهم ما يشغل بال المسلمين في العديد من الأوقات، وبشكلٍ دائم من فجر أو ظهر وعصر ومغرب وعشاء، إذ يحرص المسلمون على أداء الفروض الخمسة في أوقاتها المحددة، والتي تختلف من مدينة إلى أخرى وفق التوقيت المحلي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة اليوم وفق الهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:34 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.32 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:57 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:37 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:41 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:07 مساءً.

مواقيت الصلاة في طنطا

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:34 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:36 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:43 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:24 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:29 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:51 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:41 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:48 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:19 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:25 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:46 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وفي السطور التالية نستعرض مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

- أذان الفجر: الساعة 04:21 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:19 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 03:46 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:52 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:22 مساءً.

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

- أذان الفجر: الساعة 04:22 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:19 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 3:46 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:53 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:23 مساءً.