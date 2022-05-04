مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4-5-2022 في محافظات مصر.. ثالث أيام العيد

بالتزامن مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك 2022، تزداد عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، والتي تتغير بشكل طفيف يوميًا بسبب حركة الشمس.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر

وفي هذا السياق، يعرض بوابة «الوطن» مواقيت الصلاة في بعض المحافظات المصرية وبعض المدن العربية اليوم الأربعاء الموافق 4 مايو وثالث أيام عيد الفطر 2022، وفق ما نشر على موقع الهيئة العامة للمساحة الالكتروني.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:33 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.34 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:007 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:35 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:42 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:08 مساءً.

مواقيت الصلاة في طنطا

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:32 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:37 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:03 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:42 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:24 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:30 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:52 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:42 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:21 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:27 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:49 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وفي السطور التالية نستعرض مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

- أذان الفجر: الساعة 04:26 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:17 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 03:38 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:47 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في دبي

- أذان الفجر: الساعة 04:16 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:16 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 3:44 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:51 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:21 مساءً.