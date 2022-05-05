بعد تحذير الصحة العالمية.. أبرز تطبيقات لطلب الطعام: أشهرها Otlob

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن طلب الطعام عبر التطبيقات الإلكترونية يؤدي بالشخص إلى الإصابة بالسمنة، مشيرة إلى أن حوالي 60% من البالغين وثلث الأطفال يعانون منها، وقد أدى انتشار وباء كورونا إلى تفاقم ذلك، لذا اقترحت المنظمة فرض قيود على تسويق الأغذية غير الصحية للأطفال، وتخفيض أسعارها والاقتصاد في طلب تطبيقات الأكل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي أبرز تطبيقات الطعام التي تبيع الأكلات المختلفة للناس.

تطبيقات لطلب الطعام

تطبيق Otlob

يعتبر من أشهر وأقدم تطبيقات توصيل الطعام في مصر، ودائما ما يقدم خصومات كبيرة إذا كنت مشتركًا جديدًا، بالإضافة إلى العروض التي تقدمها المطاعم كل فترة، ويمكن الدفع كاش أو عن طريق الفيزا كارد.

تطبيق Elmenus

يعرض التطبيق قوائم الطعام الموجودة بالمطاعم والإطلاع على آراء المستخدمين ومكان المطعم على الخريطة، ويمكنك أن تكتشف من خلاله المطاعم القريبة منك، كما يقدم خصم 50 جنيهًا لطلبات الطعام لأول مرة.

تطبيق أكلني

هو تطبيق مجاني لطلب الطعام يحتوي على أكثر من 1500 مطعم، ويدعم التطبيق الدفع كاش أو عن طريق الفيزا كارد.

تطبيق YumamiaYumamia

هو موقع الكتروني يقدم وجبات غذائية منزلية؛ إذ يمكن للعميل أن يطلب الوجبة في نفس الموقع الجغرافي للمتقدم بالطلب، ويوجه التطبيق لك سؤال عن مكان تواجدك ليتم توصيلك بأقرب مكان يقدم الخدمة لك، ويجرى توصيل الطعام حتى باب منزلك.

تطبيق Mumm

وهو تطبيق على الهواتف المحمولة، متخصص في تسويق الأكل الذي تقدمه السيدات من البيت، بشكل يسمح للناس أن يطلبوا أطعمة منزلية متنوعة، كما يمنح لربات البيوت ومحبي الطبخ فرصة عرض وجباتهم المنزلية للبيع، بشرط توافر جودة الطعم، ونظافة أدوات المطبخ، والالتزام بمواعيد الطلبات، ويجرى طلبها من الشخص قبل موعد رغبته في الوصول له بـ24 ساعة.