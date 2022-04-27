منظمة الصحة العالمية تحذر من تراجع رصد إصابات كورونا «الوباء لم ينته»

في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية، تراجع تسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حذرت المنظمة من التراجع الكبير في إجراء اختبارات فيروس كورونا في العالم.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إنه جرى إبلاغ المنظمة بـ 15 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، وهو أدنى رقم إجمالي أسبوعي منذ مارس 2020 فى بدايات انتشار الفيروس.

15 ألف إصابة بكورونا الأسبوع الماضى

ورحب مدير «الصحة العالمية»، بانخفاض إصابات الفيروس ولكنه حذر في الوقت نفسه من أن انخفاض أرقام الإصابات قد يرجع للتراجع الكبير في عدد الاختبارات التي تجرى للكشف عن الإصابات بالفيروس، قائلا «هذا يصيبنا بالعمى حيال تطورات فيروس كورونا».

وتابع مدير الصحة العالمية، أن فيروس كورونا مازال ينتشر ويتحور ويسبب وفيات، منوها بأن الفيروس لن يختفي لمجرد أن الدول ستتوقف عن البحث عنه، وأن خطر ظهور متحور جديد قائم ويشكل تهديدا حقيقيا قائلا «على الرغم من انخفاض عدد الوفيات، إلا أننا ما زلنا لا نفهم العواقب طويلة المدى للإصابة على الناجين».

الصحة العالمية: لا نعرف حتى الآن عواقب الإصابة بكورونا على الناجين

فى السياق، قال ويليام رودريجيز رئيس تحالف التشخيص العالمي، أن معدلات الاختبارات انخفضت من 70 إلى 90% في جميع أنحاء العالم، في الأشهر الأربعة الماضية وسط ارتفاع الإصابات بالمتحور أوميكرون.

وبلغت الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا عالميا أكثر من 6 مليون شخص منذ ظهوره لأول مرة في الصين فى ديسمبر عام 2019، فيما يعتقد أن العدد الحقيقي أكثر بـ3 أضعاف على الأقل.

ومع عودة الحياة لطبيعتها فى العديد من بلدان العالم، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الوباء لم ينته بعد.