منظمة الصحة العالمية: أوميكرون سريع الانتشار قليل الخطورة

قال الدكتور إيفان هيوتن، مدير قسم الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن متحور أوميكرون الجديد سريع الانتشار ما يجبر جميع دول العالم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على لقاح فيروس كورونا لنحمي أنفسنا من العدوى.

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هيوتن: من الصعب توقع مستقبل الفيروس حاليًا

وأضاف «هيوتن»، خلال مداخلة له عبر «سكاي بي» ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه من الصعب توقع مستقبل الفيروس حاليا، ولكن تلك التحورات التي تحدث له تنبئ أنه سيستمر في الانتشار، كما أنه لا يمكن التكهن بما سيحدث غدا حياله.

وحذر مدير قسم الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية ضرورة الابتعاد عن التجمعات أو التواجد في الأماكن المغلقة، ويجب تهوية الأماكن المغلقة مع عدم المكوث فيها لساعات طويلة، لافتا إلى أن الأبحاث ما زالت مستمرة حول الأدوية الخاصة بفيروس كورونا واللقاحات أيضًا «الحصول على اللقاح لا يمنع حدوث عدوى كورونا، ولكنه يمنع دخول الفرد في المضاعفات الشديدة، ويمنع تدهور حالته الصحية».

هيوتن: أوميكرون يوجد فقط في الجهاز التنفسي العلوي

وأوضح أن المتحور الجديد مختلف عن باقي التحورات السابقة، إذ يوجد فقط في الجهاز التنفسي العلوي، ما يسهل عملية انتقاله من شخص لآخر، كما أنه أقل حدة من المتحورات السابقة، مشيرا إلى أن فيروس كورونا سيبقى في العالم فترة من الوقت، ولكن ما يجب الحرص عليه خلال الفترة الراهنة هو الحد من وفيات الفيروس عبر اتباع الإجراءات الاحترازية، وتطوير اللقاحات، والتوصل لأدوية أكثر فاعلية.

وأكد أن المنظمة تعمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، وتتخذ الوزارة عددًا من الإجراءات لحماية المواطنين بمصر، مشددًا على أن يحرص كل مواطن على الحصول على لقاح كورونا.