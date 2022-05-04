إقبال كثيف على حديقة ناصر للحيوانات في أسيوط ثالث أيام العيد

شهدت حديقة ناصر للحيوانات في مدينة أبوتيج، بمحافظة أسيوط، إقبالاً ملحوظاً من المواطنين اليوم الأربعاء، ثالث ايام عيد الفطر المبارك، سواء من أبناء أسيوط أو خارجها، للاستمتاع بأجواء العيد، ومشاهدة الحيوانات والفسح النيلية، حيث تُعتبر حديقة ناصر هي ثالث أكبر حديقة للحيوانات في مصر، بعد الجيزة والإسكندرية.

حديقة ناصر للحيوانات تستقبل روادها

وقال أحمد فرغلي، مدير حديقة ناصر للحيوانات في أبوتيج، إن الحديقة تُعد من أهم مزارات أبناء أسيوط وغيرهم من مختلف محافظات الصعيد، لأنها الوحيدة التي بها مجموعات نادرة من الحيوانات، مشيراً إلى أنها تمت تسميتها باسم «ناصر»، تخليداً للزعيم الراحل جمال عبدالناصر، حيث تم إنشاء الحديقة في عهد الملك فاروق، على مساحة شاسعة على ضفاف نهر النيل بمدينة أبوتيج.

حيوانات أليفة ومستأنسة بحديقة ناصر

وأضاف «فرغلي» أن حديقة ناصر تحتوي على العديد من الحيوانات الأليفة، مثل البط البجع والنعام والطاووس والكبش الأرو، وبعض الحيوانات المستأنسة الأخرى، من النسانيس والشمبانزي، التي يأتي إليها العديد من الأطفال لمشاهدتها.

أسعار مخفضة لدخول الحديقة ومشاهدة الحيوانات

وتابع مدير حديقة ناصر للحيوانات في أبوتيج أن رسوم دخول الحديقة مخفضة جداً، حيث لا يتعدى سعر تذكرة الدخول جنيهين للفرد، ليستمتع بدخول الحديقة، ومشاهدة كل الحيوانات بها، بصحبة أسرهم، بالإضافة إلى رسوم مخفضة لركوب الألعاب والملاهي والفسح النيلية.

وتشهد حديقة ناصر للحيوانات في أبوتيج تأمينات مشددة على بوابة الدخول الرئيسية، حفاظاً على سلامة الزوار للحديقة، التي تعد مزاراً لأبناء جميع محافظات الصعيد، من قنا حتى الوادى الجديد، الذين يتوافدون على محافظة أسيوط، خاصةً في فترات الأعياد والإجازات الرسمية.