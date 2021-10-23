حديقة حيوان الجيزة تتسلم نسناس حدائق الأهرام

قالت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إن الحديقة تسلمت أمس الجمعة، نسناسا من مديرية الطب البيطري بالجيزة، والذي تم العثور عليه في منطقة حدائق الأهرام، مضيفة أنه تم حجر النسناس في مبيت معزول بالحديقة لتوقيع الكشف البيطري عليه والتأكد من خلوه من الأمراض المعدية قبل إيداعه بقفص في الحديقة، مع تقديم الرعاية البيطرية الكافية له وتغذيته بالشكل الصحيح.

وأوضحت أن حديقة الحيوان تتسلم المصادرات من وزارة البيئة ومديريات الطب البيطري وتشرف بيطريا عليها.

«البيئة» تشن حملات على الأسواق لإعادة الحيوانات إلى الحديقة

وأكدت مصادر بوزارة الزراعة أن مراقبة الحياة البرية مسؤولية وزارة البيئة التي تقوم بجولات في الأسواق لمصادرة الحيوانات وإيداعها الحديقة باعتبارها المكان الآمن لها، والتي يمكنها التعامل معها والإشراف البيطري عليها، كما أنه وفقا لاتفاقية سايتس لحماية الحياة البرية فيحظر الإتجار بالحيوانات البرية ومصر من الدول الموقعة على الاتفاقية، ووزارة البيئة مسؤولة عن مراقبة تنفيذ الاتفاقية مع إدارة الحياة البرية بوزارة الزراعة.

وكان سكان منطقة حدائق الأهرام قد رصدوا نسناسين منذ شهرين تقريبا يتجولان بين الأشجار والمنازل، وفشلت كل المحاولات في الإمساك بهما، وعقب تلقي بلاغات أمنية تم تشكيل لجان بيطرية لمحاولة الإمساك بهما بوضع موز مخدر في المنطقة لكن لم يتم العثور عليهما.

ووفقا لبيانات أمنية شاهد أحد المواطنين أمام منزله نسناسا، فأحضر كمية من الموز لاستدراجه بها وكذلك قفص حديدي وما إن اقترب النسناس من الفاكهة وبدأ في تناولها فاجأه العجوز بإغلاق القفص وتوجه به لقسم شرطة الهرم.

وحضرت لجنة من الطب البيطري وتسلمت النسناس بعد فحصه، وتم إيداعه حديقة الحيوان في الجيزة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.