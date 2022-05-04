7 أشخاص يمزقون جسد سائق توك توك في دار السلام.. 220 غرزة وشلل

شهدت جزيرة دار السلام التابعة لمحافظة القاهرة، واقعة مأساوية حينما اعتدى 7 أشخاص على سائق توك توك بالضرب المبرح بـ الأسلحة البيضاء بسبب خلافات عائلية وأحدثوا به إصابات وجروح استدعت أكثر من 220 غرزة لعلاجها، وألقي القبض على اتنين منهم، ويكثف ضباط مباحث القاهرة جهودهم للقبض على باقي المتهمين وتقديمهم للمحاكمة.

220 غرزة وكسور في الجسد

ترجع تفاصيل الواقعة إلى الأربعاء الماضي، عندما تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال «محمد يسري»، 27 عامًا، مقيم بالجزيرة التابعة لدائرة القسم، مصاب بجروح طعنية متفرقة بالجسم والرأس، وبالانتقال والفحص تبين أن الـ7 أشخاص اعتدوا بالضرب بـ الأسلحة البيضاء «سنج ومطاوي» على المذكور، وأحدثوا به إصابات وجروح استدعت عمل أكثر من 220 غرزة لعلاجها، بسبب خلافات عائلية بينهم.

البحث عن باقي المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من المتهمين، وجار القبض على الآخرين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4787 جنح دار السلام، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المضبوطين، وأمرت بضبط وإحضار هاربين في هذه الواقعة.

ضرب وسرقة

وكشف محمد يسري، المجني عليه، تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له، قائلا: «الأربعاء الماضي، كنت أستقل التوك توك الذي أعمل عليه ومعي إحدى السيدات لتوصيلها إلى مكان تريده، فوجئت بـ أشخاص يعتدون عليا بالضرب المبرح يحملون أسلحة بيضاء وسرقوا كل ما أملك دون رحمة، وقتها كنت بين الحياة والموت وبعض المارة نقلوني إلى المستشفى والدماء تسيل من جسدي، ونطقت الشهادة 3 مرات».

طلاق إجباري وراء الحادث

وأضاف المجني عليه خلال بث مباشر لـ«الوطن»، أن المتهمين أشقاء زوجة خاله، واعتدوا عليه لكي يضغط على شقيق والدته ليطلق زوجته؛ لأن بينهم خلافات عائلية منذ زمن، و«عاوزين خالي يطلق مراته بالعافية إجباري، والجروح اللي في جسمي سببتلي عجز في حركة رجلي بسبب الضرب الشديد، وأنا بطالب المسؤولين بسرعة القبض على باقي المتهمين، وتوقيع أقصى عقوبة عليهم؛ لأنهم تسببوا في شل حركتي وضياع مستقبلي».