حبس المتهمين بقتل سائق توك توك في قنا.. «علاقة آثمة وراء الجريمة»

قررت جهات التحقيق في مركز دشنا شمال محافظة قنا، حبس المتهمين بقتل سائق توك توك مقيم قرية أبو مناع بحري، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامهم بالتخلص من الضحية خنقا بسبب علاقة آثمة، وطلبت جهات التحقيق من مباحث مركز شرطة دشنا، التحريات حول الواقعة.

العثور على جثة شاب بعد اختفائه يومين

بداية القصة كانت بتغيب أحد شباب قرية أبو مناع بحري في مركز دشنا، الثلاثاء الماضي، بعد الإفطار، وجرى البحث عنه في القرى والنجوع لمدة يومين.

وعثر أهالي قرية العقبية التابعة لقرية فاو، على جثة الشاب البالغ من العمر 27 عاما، ملقاة على حافة الترعة، وبها آثار خنق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبصحبتها ذوي الضحية، وجرى فحص الجثة وتبين أنها للشاب المتغيب ويعمل سائق توك توك، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي شمال محافظة قنا.

وكلفت مباحث مديرية أمن قنا، مباحث مركز شرطة دشنا، بفحص الكاميرات منذ انطلاق سائق التوك توك من أمام منزله في قرية أبو مناع بحري.

القبض على المتهمين بقتل سائق التوك توك

وكشفت التحريات عن أن هناك شخص قام بقتل الشاب عمرو السجان، بناء على تحريض من شخصين كان المجني عليه على علاقه بهما، وألقي القبض على المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة أمام جهات التحقيق، وقالوا إن دافع الجريمة هو أن المجني عليه كان على علاقة آثمة بزوجة أحدهم، ما دفعه للانتقام والتخلص منه بخنقه وإلقاء جثته على حافة الترعة.