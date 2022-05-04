موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. مرتقب بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، أصبح من أكثر الجمل بحثا عبر محركات البحث، حاليا، مع رفع سعر الفائدة في أمريكا، وبحسب جدول الأعمال المحدد من لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، سيكون الاجتماع يوم الخميس الموافق 19 مايو الجاري، وفقاً للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على الإنترنت، ليكون الاجتماع الثالث خلال العام الحالي 2022 لبحث أسعار الفائدة خاصة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 0.50% اليوم الأربعاء، في ظل سياسة التشديد النقدي التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي مؤخراً لكبح معدلات التضخم المرتفعة التي وصلت إلى نحو 6.5%.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، المقرر عقده يوم الخميس 19 مايو الجاري، اكتسب أهمية كبرى من قبل الخبراء والمتخصصين ومجتمع الأعمال المصري، ترقباً لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتحديد أسعار الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. لتحديد سعر الفائدة

وقبل موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي منذ قليل، رفع معدلات الفائدة بواقع 0.50%، للمرة الثانية على التوالي، بعدما قرر الفيدرالي في اجتماعه السابق في مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية للمرة الأولى من عام 2018.

وشهد اجتماع البنك المركزي الماضي في جلسة استثنائية صباح 21 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو ما يعادل نحو 1%، لتسجل أسعار الفائدة نحو 10.25% على سعر عائد الإقراض لليلة واحدة، و9.25% على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة.

بنك الكويت المركزي يرفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية

وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء، رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75% إلى 2.00%، اعتبارا من الخامس من مايو، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة.