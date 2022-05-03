غدا.. موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي لبحث أسعار الفائدة 

تترقب أسواق المال والبنوك المركزية العالمية، موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي والمقرر عقده غدا الأربعاء بشأن بحث قرارات تتعلق بأسعار الفائدة.

وفي التفاصيل، بشأن موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي، سيناقش الاجتماع تفاصيل تتعلق بنسب الفائدة والحد الذي سيتم رفعها إليه، وذلك بهدف احتواء التضخم.

ويبحث اجتماع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وذلك لمنع أكبر اقتصاد عالمي من الركود وذلك بهدف إبطاء ارتفاع الأسعار وضبط الطلب، وسيضع في اعتباره أقل الخسائر على اقتصاده.

توقعات برفع أسعار الفائدة 0.25% أو 0.50%

وسيكون الفيدرالي الأمريكي أمام قرارين، وفقا لمراقبين، إما رفع أسعار الفائدة، 0.25% أو 0.50%، وهو ما يتوقع إقراره، أما القرار الثانى فيتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن زيادة سعر الفائدة ستكون مطروحة للبحث.

ويبحث الفيدرالي الأمريكى توفير أسباب خفض أسعار التضخم على المستهلك الأمريكي حيث وصلت أسعار المستهلك في مارس الماضي 8.5%، ومن المقرر وفق التوقعات أن تؤثر زيادة أسعار الفائدة على الاقتصاد الأمريكي ،إما احتمالية ركود الاقتصاد أو الدخول في حال ركود تضخمي.

تأثير زيادة أسعار الفائدة على الاقتصاد الأمريكي

وأما الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لحماية الاقتصاد من أي ركود، فستكشف أن البنك المركزي عاجز عن اتخاذ قرار يخفف فيه عن المستهلكين في الأسواق المحلية.

ويشهد الدولار الأمريكي حاليا ارتفاعات قوية، و سيكون في غير صالح الصادرات الأمريكية، إذ تعتبر الصادرات تنافسية للدول ذات العملة الضعيفة، مثل اليوان الصيني، فيما توقع دويتشه بنك، الأسبوع الماضي، أن يغرق الاقتصاد الأمريكي في ركود اقتصادي كبير قبل نهاية عام 2023، حال ما تم رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 5% و6%.