البنك المركزي المصري يوافق على إصدار بطاقة «خزنة» للدفع المُسبق

وافق البنك المركزي المصري، على إطلاق «بطاقة خزنة» مسبقة الدفع، والتي تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية «ميزة»، وذلك في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للتحول نحو مجتمع غير نقدي ولتعزيز الشمول المالي، الصادرة عن تطبيق خزنة الشامل، ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ADIB Egypt.

مزايا بطاقة خزنة مسبقة الدفع الجديدة.. تمكن حاملها من ربطها بعدة تطبيقات

بحسب بيان البنك المركزي، تتميز بطاقة خزنة بتمكين حامليها من ربط البطاقة بتطبيق خزنة للاستعلام عن رصيد البطاقة وكشف الحساب، إضافة لتفعيل وإيقاف البطاقة، كما تسمح بطاقة خزنة بالسحب والإيداع والشراء من المحلات التجارية والشراء اونلاين.

كما يسمح تطبيق خزنة استلام الأجور لحظيًا في أي وقت خلال الشهر بالإضافة لشراء الإلكترونيات والمنتجات المنزلية ودفع الفواتير من خلال التطبيق، ما يسهم بشكل كبير في الحد من المعاملات النقدية.

الرئيس التنفيذي لـ«أبو ظبي»: نتوقع نقلة نوعية تحدثها خزنة

وتعقيبا على ذلك، قال محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصرADIB Egypt: «سعداء بالحصول على موافقة البنك المركزي المصري النهائية لإطلاق بطاقة خزنة والتي ستحدث نقلة في سوق التكنولوجيا المالية في مصر».

وتابع «علي»، «كما تعزز هذه الشراكة استراتيجيتنا التوسعية في السوق المصري كمصرف عالمي شامل يشهد تطورات في جميع القطاعات، ومن أهمها قطاع التجزئة المصرفية لريادة السوق المصري بحلول بنكية رقمية ذكية وبمنتج يخاطب احتياجات المجتمع المصري من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي».

كما أشار إلى أنَّه على مدار السنوات القليلة الماضية، بذل مصرفه العديد من الجهود لتحقيق رؤيته وتقديم حلول دفع مبتكرة تدعم الاستراتيجية طويلة المدى لـ البنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع غير نقدي.

«عفت»: الشراكة بين «أبو ظبي» مصر و«خزنة» الأولى من نوعها في السوق المصري

أضاف أحمد عفت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، «أن الشراكة بين مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ADIB Egypt و«شركة خزنة» لإصدار بطاقة «خزنة» المدفوعة مقدماً هي شراكة استراتيجية تعد الأولى من نوعها في السوق المصري، لمواكبة إقبال العملاء باستخدام خدمات التكنولوجيا المالية Fintech، بطريقة آمنة لدى البنك.

الرئيس التنفيذي لـ«خزنة» يكشف أبرز الخدمات المالية للبطاقة.. تتيح الاستلام الفوري للأجور

كما صرح عمر صالح، الرئيس التنفيذي لخزنة: «نحن سعداء بشراكتنا مع مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر لإطلاق بطاقة خزنة لتطوير خدماتنا للفئة المستهدفة من غير المتعاملين مع البنوك.

وكشف «صالح»، أنَّ بطاقة خزنة تتيح لمستخدميها استلام الأجور لحظيًا، بالإضافة إلى خدمات مالية أخرى بطريقة سهلة ورقمية من خلال التطبيق.

وتابع، «تعكس هذه الخدمات الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي المصري للتحول نحو مجتمع رقمي ولتعزيز الشمول المالي بشكل غير مسبوق».