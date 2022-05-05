حظك اليوم برج الجدي الخميس 5-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعاتها بشأن مولود برج الجدي وحظك اليوم الخميس الموافق 5 مايو على الصعيدين العاطفي والعملي، وذلك لكون هذا المولود يهتم بشدة بحياته المهنية، كما أنه شديد الحرص على إنجاح خططه على الصعيد المهني، وهذا ما يجعله شديد الالتزام في عمله، ولديه قدرة كبيرة على تحمل المسئولية.

ومن الصفات التي يتميز بها مولود برج الجدي أنه يحب أن يلتزم المحيطون به بالخطط التي يضعها في العمل، حتى يستطيع أن ينجح في المشروعات ويحقق مكاسب مالية سريعة لعمله، وهذا ما يؤهله لتولي المناصب العليا التي يحلم بالوصول إليها في سن صغيرة.

حظك اليوم مولود برج الجدى مهنيا

على الصعيد المهني والمالي، ينصحك الفلك بأن تدرس جيدا قبل توقيع الأوراق ولا تغامر ماليا وتأنّ في حركتك وقراراتك.

حظك اليوم مولود برج الجدي عاطفيا

وعلى الجانب العاطفي، ينصحك حظك اليوم إذا كنت متزوجا بالتحدث مع شريك حياتك بهدوء لتقرّب المسافات بينكما.

الصداقة ومولود برج الجدي

يعرف عن مولود برج الجدي أنه من الأبراج التي تهتم بتحقيق الكثير من الصداقات خاصة في محيط العمل، كما أنه يرتبط بأصدقائه بشدة، ولا يعطي أي فرصة لأي مشكلة أو موقف بأن تؤثر على تلك الصداقة، كما أنه من الشخصيات التي يمكن الاعتماد عليها في المواقف الطارئة سواء على المستوى المهني أو الاجتماعي.