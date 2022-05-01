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حظك اليوم برج الجدي الأحد 1-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

هبةوهدان
12:22 ص | الأحد 01 مايو 2022
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعاتها لمولود برج الجدي وحظك اليوم الأحد، لهذا المولود الذي يحب الاستقرار في عمله وفي حياته الشخصية، إلا أنه يفضل تأخير سن الزواج، ولا يحب الزواج في سن مبكر على الإطلاق، إذ أنه يحاول دائمًا أن يحافظ على حياته تلك التي تتميز بالغموض، ولا يحب أن يشاركه أحد في تفاصيل يومه، كما يملك هذا المولود عواطف يفضل أن يحافظ بها لنفسه.

وعلى المستوى العملي يحب برج الجدي الانضباط كثيرًا، كما أنه يحب أن يكون دقيقيًا في أصغر التفاصيل، ولا يتأخر عن موعده مع الآخرين على الإطلاق، ويبحث مولود هذا البرج دائمًا عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم الأحد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

تخبرك عبير فؤاد اليوم الأحد أنه يجب أن تعرض أفكارك وآراءك بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.

 

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

وتخبرك عبير فؤاد أنه رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر أخّاذة ويعدك بأوقات رائعة.

يذكر أن برج الجدي يميل للهدايا التي تضيف له كاقتناء الكتب المميزة التي تضيف معلومات وخبرات وكذلك يسعد كثيرًا هذا المولود بالأشياء التي تشعره بالاهتمام كتذكر مناسبة خاصة لديه كعيد ميلاده أو تخرجه من الجامعة كونها توحي باحترام المناسبات الخاصة لديه.

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بقلم هبةوهدان