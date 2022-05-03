حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 3-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مواليد برج الجدي أنهم شخصيات ناضجة عقلانية التفكير، ومع ذلك يمتلكون قلب رقيق ومسامح، لكنه يختفي وراء أسلوبهم وطريقتهم في الحكم على الأمور، ومع هذا فإن مواليد هذا البرج من الشخصيات التي تقدس الأسرة ويفضلون دائمًا البقاء مع عائلتهم.

ولمواليد برج الجدي الراغبين في الإطلاع على التغيرات التي حدثت في الفلك وقد تؤثر عليهم، تعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة عبير فؤاد والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فإن في ثاني أيام عيد الفطر المبارك يكون حظ مواليد برج الجدي على المستوى العملي، كما يكون القمر في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة والنشاط وتميل لإنجاز ما عليك من واجبات بجدية وتحسن توظيف جهودك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنّه على المستوى العاطفي والعائلي، فإن فينوس في منزل العلاقات تمنحك سحرا وجاذبية وقدرة على التأثير في الجنس الآخر.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مواليد برج الجدي الذين استطاعوا تسجيل أسمائهم بحروف من نور في المجالات المختلفة، الممثلة والصحفية روز اليوسف، والكوميدي جيم كاري، والمطربة أنغام، والإيطالية داليدا، والمغني الكويتي نبيل شعيل، وكل من الفنانة نيلي، ليلى علوى، نجوى فؤاد، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي، وصلاح ذو الفقار، الشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفى صادق الرافعي.