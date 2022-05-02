حظك اليوم برج الجدي الاثنين 2-5-2022 عاطفيا ومهنيا

تتميز أنثى برج الجدي، بالعديد من الصفات التي تلقى استحسان الآخرين، فهي امراة مدبرة، تستطيع تنظيم إنفاق المنزل ومصروفاته بشكل يبهر زوجها وشريكها، ولا تحب أن تصرف الأموال فيما لا يفيد، كما تمتلك قدرة على الإدخار من أقل الأموال، كما دائما ما تجدها راضية عن نفسها وفخورة دوماً بما تقدّمه وتحقّقه.

صفات أنثى برج الجدي

أنثى برج الجدي جميلة، ومن أجمل النساء، حتّى لو كانت لا تتمتّع بالثقة الكافية بجمالها، كما يعرف عنها أنها غامضة لأحد يعرف عنها شئ بسهولة، كما تحبّ التأكد من أن الشخص يستحقّ أن تشاركه أفكارها، وتكشف له عن شخصيّتها؛ ورغم ثقتها في أحبائها إلا أنها لا تكشف لهم كل ما يوجد بداخلها، وهي من الشخصيات التي تعمل بجدّية وجهد كبيرين لجمع المال والحفاظ عليه.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن»، إن القمر يتواجد في منزل الصحة اليوم بالنسبة لمواليد برج الجدي مما يمنحك الطاقة والنشاط الكبير على المستوى المهني، كما تميل لإنجاز ما عليك من واجبات بجدية.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

يخبرك حظك اليوم أن فينوس يتواجد بمنزل العلاقات مما يمنحك سحرا وجاذبية وقدرة على التأثير في الجنس الآخر ومن تحب.