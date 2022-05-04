بدء تصوير مسلسل هي لدعم محاربات السرطان في مصر نهاية مايو

تعاقد كل من المنتج مصطفى بدر والمنتجة داليا عفيفي مع المخرج أحمد محمد عبده، لإخراج الموسم الأول من مسلسل هي، الذي ينتمي إلى الدراما الاجتماعية، ويرصد عددا من القصص الحقيقة لمحاربات السرطان في عدد من محافظات مصر.

مخرج هي يكشف موعد بدء تحضيرات المسلسل

وأشار المخرج محمد عبده إلى أنه تجري الآن التحضيرات الأساسية للعمل، حيث أنه من المقرر أن يتم الكشف خلال الأيام المقبلة عن أسماء بطلات العمل، على أن يبدأ تصوير المسلسل في نهاية مايو الجاري بمحافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر.

وقال محمد عبده، في بيان له، إن التحضيرات لمسلسل «هي» تكون عقب انتهاء عيد الفطر مباشرة، والعمل يكون على هيئة فورمات مصري جديد على غرار الفورماتس العالمية لكن بصبغة مصرية؛ فيتم من خلاله عرض القصص الحقيقية لمحاربات السرطان، بالإضافة للتطور المجتمعي والإنشائي الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة.

عرض مسلسل هي على منصة إلكترونية

وأضاف مخرج العمل، أنه يتم رصد إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة المصرية مع الحالات التي يتناولها المسلسل، ومن المقرر أن يتم عرض العمل على إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأعمال الفنية.

آخر أعمال المخرج محمد عبده

يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد عبده، الفيلم الروائي القصير «مش بالورقة والقلم»، الذي جسد هو الآخر معاناة السيدات المصابات بسرطان الثدي، وتم تصوير مشاهده داخل مستشفى بهية لسرطان الثدي.

يذكر أن الأغنية الرسمية للفيلم جاءت بعنوان «ارسم صورة جميلة لبكره» للمطرب يحيى نديم، وشهدت تلك الأغنية مبادرة صحة المرأة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، وعرضت عددا من اللقطات الوثائقية بشأن المبادرة.