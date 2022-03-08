فحص أكثر من 23 مليون سيدة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 23 مليونًا و 221 ألفًا و659 امرأة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، حيث تشمل المبادرة الفحص والتوعية للاهتمام بالصحة العامة للسيدات مجانا، بداية من سن 18 عامًا، منذ إطلاقها في شهر يوليو 2019.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة مستدامة وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأضاف "عبدالغفار" أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل تلك البروتوكولات في 13 مستشفى تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك لعلاج السيدات بالمجان، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

ولفت إلى تكثيف جهود مبادرة صحة المرأة لرفع مستوى الوعي بضرورة الكشف المبكر عن أورام الثدي والمتابعة الدورية السنوية، والتوعية بخطوات الفحص الذاتي وأهمية تجنب التغذية غير السليمة، الخمول البدني وقلة النشاط والتدخين، وذلك من خلال الوحدات الصحية والفرق الطبية المتنقلة والرائدات الصحيات.

وتابع "عبدالغفار" أنه تم توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 114 مستشفى لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، لافتًا إلى أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة، أنه تم اعتماد معمل الباثولوجي الخاص بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بمستشفى دار السلام (هرمل) ليكون معمل الباثولوجي الوحيد المعتمد في جمهورية مصر العربية من كلية الباثولوجي الأمريكية (CAP)، لافتًا إلى أنه تم تجهيز البنية التحتية للمعمل وإمداده بالأجهزة اللازمة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، حيث استقبل المعمل عدة زيارات من وفد الكلية الأمريكية للباثولوجي خلال الفترة من يونيو ٢٠٢١ حتى فبراير ٢٠٢٢، وتم تقييم المعمل والتأكد من كفاءته ليحصل على الاعتماد يوم السادس من شهر مارس الجاري.

وذكر "مرسي" أنه منذ إطلاق المبادرة، تم إجراء 209 ألفًا أشعة ماموجرام، كما تم سحب 13 ألفًا و936 عينة أورام لتحليلها، وتم اكتشاف 8002 حالة مصابة بسرطان الثدي، وتقديم العلاج لهن بالمجان، وفقًا لأحدث بروتوكولات العلاج العالمية.

وأوضح "مرسي" أهمية التواصل الدائم والمتابعة الدورية للسيدات للاستفادة من الخدمات المقدمة بالمبادرة، مشيرًا في هذا الصدد إلى إرسال حوالي مليون و500 ألف رسالة نصية على الهواتف المحمولة لحثهن على الاستمرار في متابعة حالتهن الصحية ضمن المبادرة دوريًا، فضلاً عن استقبال 1708 اتصالات على الخط الساخن "15335" الخاص بتلقي الاستفسارات حول المبادرة، وذلك خلال ٥ أشهر.

وتابع أنه في إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي الخدمة؛ تم تدريب 22 ألفًا و 238 من الفرق الطبية شملت (الأطباء والتمريض وفنيي الأشعة) بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لمدخلي البيانات والإداريين وإعادة تلك البرامج التدريبية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية.

يذكر أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تقدم في المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية، حيث يتم الربط الإلكتروني لكافة المبادرات وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.