9 معلومات عن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

أوضحت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيسبوك» عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وذلك منذ بدايتها المبادرة في شهر يوليو من عام 2019.

وتستعرض «الوطن» في نقاط كل ما يريد المواطنين معرفته حول مبادرة دعم صحة المرأة منذ انطلاقها وحتى الآن.

في نقاط.. معلومات عن مبادرة دعم صحة المرأة

1 - انطلقت مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة في شهر يوليو من عام 2019.

2 - أجريت 194 ألف و17 أشعة ماموجرام منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن.

3 - خلال المبادرة جرى فحص عدد 22 مليون و250 ألف و741 سيدة.

4 - سحبت 12 ألف و850 عينة أورام من السيدات، من أجل تحليلها.

5 - جرى اكتشاف 7193 حالة مصابة بسرطان الثدي.

6 - جرى تقديم العلاج إلى مختلف السيدات المصابة بسرطان الثدي بشكل مجاني.

7 - خلال المبادرة جرى تدريب عدد 21 ألف و505 من الفرق الطبية.

8 - وفرت في أثناء مبادرة دعم صحة المرأة خدمات الفحص للسيدات عن طريق عدد 3538 وحدة صحية، في جميع محافظات الجمهورية.

9 - شاركت عدد 114 من المستشفيات في المبادرة من أجل تقديم الخدمات الطبية للسيدات اللاتي حالتهن تتطلب إجراء فحص متقدم.

استمرار قوافل مباردة حياة كريمة

في سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت استمرار إطلاق قوافل مبادرة حياة كريمة على مدار اليوم، في 7 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى الكشف على المواطنين وعلاجهم بشكل مجاني دون دفع مقابل.

والمحافظات الموجود بها القوافل الطبية على مدار اليوم الأحد هي: الفيوم، والقليوبية، والوادي الجديد، وكفر الشيخ، وسوهاج، وأسيوط، وأخيرا الأقصر.