الفرح تحول إلى مأتم.. مصرع شخصين دهساً أثناء زفة عروسين بسوهاج

شهد مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، قبل قليل، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية «موتوسيكل»، أثناء زفة عروسين، مما نتج عنه مصرع شخصين من مستقلي الدراجة النارية، بينما أصيب ثالث من مستقلي السيارة الملاكي، تم نقل الجثتين إلى مستشفى جرجا العام، وإيداعهما مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة جرجا، يفيد بمصرع شخصين في حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«موتوسيكل» أعلى محور كوبري جرجا.

تصادم بين سيارة و«موتوسيكل» أثناء زفة عروسين

وعلى الفور، انتقل إلى موقع الحادث كل من مأمور وضباط مباحث مركز شرطة جرجا، وتبين بالفحص وجود حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية «موتوسيكل» في محور جرجا علي النيل، وذلك أثناء مشاركة المركبتين في زفة عروسين من دائرة مركز العسيرات، جنوب محافظة سوهاج، وتم الدفع بسيارة إسعاف الي مكان الحادث، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

أسماء المتوفين في حادث كوبري جرجا

نتج عن الحادث مصرع كل من «حسن ع. م.»، 16 سنة، عامل، يقيم بدائرة مركز العسيرات، و«مصطفى د. م.»، 21 سنة، عامل، يقيم بدائرة مركز العسيرات، تم نقل جثتيهما إلى مشرحة المستشفى العام، والتحفظ عليهما تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتم رفع آثار الحادث لتسير الحركه المرورية أعلى المحور، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.