«مياه سوهاج» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أعطال خلال العيد

رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى خلال فترة عيد الفطر المبارك، لمواجهة أي أعطال أو شكاوى طارئة، من خلال إلغاء إجازات العاملين في محطات المياه السطحية، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وتوفير سيارات مياه شرب نقية، وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة.

زيارات مكثفة لشركة المياه لتقديم الشكر

وحرص المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، على تهنئة جميع العاملين بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف مراكز المحافظة، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك لدورهم البارز في تقديم كوب مياه نظيف، والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي خلال تلك الفترة.

وقال رئيس الشركة، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن مسؤولي الشركة قاموا بزيارة محطات مياه الشرب السطحية والنقالي والارتوازية، ومحطة معالجة الصرف الصحي، ومحطة الرفع، لتوجيه الشكر للعاملين على مجهوداتهم خلال تلك الفترة، وذلك في لفتة تقديرية من الشركة لأبنائها العاملين، الذين يواصلون العمل على مدار 24 ساعة، لتحقيق رضا المواطنين من أبناء محافظة سوهاج.

إعلان درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر

وأوضح رئيس شركة مياه سوهاج أن الشركة قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الفطر، من خلال استمرار عمل مديري محطات المياه السطحية، ومحطات معالجة الصرف الصحي، ومديرى المعامل، والعاملين بالورديات والخط الساخن، وكذلك جاهزية فرق الصيانة والشبكات والإصلاح.

استمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة الأعطال

ومن جانبها، أوضحت مها غازي، مدير إدارة الإعلام بشركة مياه سوهاج، استمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة الأعطال الطارئة، وحلها فوراً، مشيرةً إلى أنه تم تقسيم فرق المناوبة إلى فرق رئيسية وفرق مناوبة بالأفرع، ومناوبات نهارية وأخرى ليلية، للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والارتوازية والنقالي والمدمجة والمطورة، ومحطات معالجة الصرف الصحي، بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.