إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في سوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ ما أسفر عن إزالة الشدة الخشبية ووقف أعمال البناء المخالف بالدور الثاني العلوي على مساحة 60 مترا بمنطقة حوض القريعات بعرب التنبكية بأخميم، بإشراف خالد الشمندي نائب رئيس مركز ومدينة أخميم، وفنيي التنظيم بالإدارة الهندسية بمركز أخميم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

جاء ذلك في إطار استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء في مهدها وقبل تطويرها وتفعيل فرق الرصد الميداني والإبلاغ الفوري عن أي تعديات خاصة في فترة الأعياد.

إزالة 100 متر بقرية الأشراف

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لقرية الأشراف بسوهاج، برئاسة أشرف علي حسين، رئيس القرية، بحملة إزالة فورية في المهد لتعدٍ بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني ووقف أعمال البناء المخالف على مساحة 100 متر بناحية نجع الروك بالكولة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، بالإضافة لتنفيذ حالتي إزالة فورية للشدة الخشبية ووقف أعمال البناء المخالف بقريتي عرب التنبكية والكولة.

التصدي لكافة حالات التعدي بسوهاج

وشدد حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، على تطبيق القانون بكل حزم لوقف أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتفعيل فرق الرصد والإبلاغ الفوري عن أي تعديات والتصدي لها وإزالتها في مهدها وقبل تطويرها خاصة في أيام عيد الفطر المبارك.

إزالة 80 مترا بمركز طما

كما أزالت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، في قرية السلام بنجع بخواجي مباني من البلوك الأبيض خارج الحيز العمراني على مساحة 80 مترا، وتمت الإزالة الفورية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة 7 حالات بمركز طهطا

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بتنفيذ 5 حالات إزالة وحالتي إيقاف بناء مخالف بإجمالي 7 حالات بمركز ومدينة طهطا والمجالس القروية التابعة لها، وتم خلال الحملة تنفيذ عدد 4 حالات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بناحية بندر طهطا على مساحة قيراط ونصف تقريبا.

كما تم تنفيذ حالة إزالة تعدي داخل الحيز العمراني بناحية بندر طهطا على مساحة 90 مترا تقريبا، بالإضافة لتنفيذ حالتي إيقاف بناء مخالف وفك الشدة الخشبية بمجلس قروي نزلة القاضي ومجلس قروي الصوامعة غرب، بالإضافة إلى حالة إزالة تمت صباح اليوم بساحل طهطا.