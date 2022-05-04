5 أماكن في سوهاج يمكنك زيارتها لقضاء فسحة العيد.. «كورنيش واستاد ونوادي»

يبحث الكثير من المواطنين على أماكن مناسبة لقضاء فسحة العيد في يومه الثالث، وهو الأمر الذي يستغرق الكثير من الوقت والجهد، خاصة عند وجود أطفال، حيث يتم تحديد مميزات وعيوب كل مكان ومدى ملائمته للأسرة.

وتقدم «الوطن» قائمة بخمسة أماكن يمكن زيارتها خلال فسحة العيد في سوهاج لقضاء وقت ممتع مع جيمع أفراد الأسرة.

كورنيش سوهاج الشرقي

أول هذه الأماكن، كورنيش سوهاج الشرقي، وهو أهم وأشهر مقصد للتنزه بمحافظة سوهاج، ويحتوي على مختلف أنواع الطعام والتسالي وبأسعار تبدأ من خمسة جنيهات، فضلا عن وجود ممشى أهل سوهاج فيه، والذي يضم ألعاب للأطفال ومطاعم، وكذلك يضم أماكن للعائلات يمكن الجلوس بها مجانا لتصبح الفسحة مجانية تماما، ويعد الكورنيش مناسب للأطفال لوجود ألعاب لهم، ولكن الأطفال الأكبر سنا.

استاد سوهاج الرياضي بجنيه واحد

ويليه استاد سوهاج الرياضي بتذكرة جنيه واحد للفرد أكبر من 6 سنوات، ويضم داخله مدينة ملاهي السندباد للأطفال بتذكرة 5 جنيهات للكبار دون الأطفال، بينما تبدأ أسعار الألعاب داخله من 3 جنيهات، وتضم مدينة الملاهي ألعاب سيارات والساقية ولعبة البندول.

كما يضم استاد سوهاج الرياضي أيضا سينما للأطفال، وتعرض فيليمن يوميا بـ10 جنيهات للتذكرة، ومناطق تنزة للعائلات، وهو مناسب للأطفال وللعائلات.

ملاهي الخازندارية في طهطا

أما ثالث هذه الأماكن، فهو مرسى الخازندارية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، ويضم مرسى نيلي حيث يمارس به رياضة السباحة، فضلا عن عدة مدن ملاهي تبدأ أسعار الألعاب داخلها من 5 جنيهات، وهو مناسب للعائلات والأطفال، حيث كل مدينة ملاهي تضم سور خاص بها يمنع خروج الأطفال.

حفلات شواء وتصوير وسباحة

ويأتي رابعا حديقة الطيور الذهبية بمدينة سوهاج الجديدة «الكوامل»، حيث تضم حمام سباحة ومدينة ملاهي وموقع للتصوير ومنطقة لحفلات الشواء، بسعر دخول 10 جنيهات، وتناسب أكثر للتجمعات الشبابية خاصة لبعدها عن مدينة سوهاج.

النوادي النقابية قِبلة أعضائها في الأعياد

خامسا تأتي النوادي النقابية مثل نادي الأطباء ونادي المهندسين ونادي أعضاء هيئة التدريس ونادي القضاء، وتقع جميعها على ضفاف نهر النيل، ويرتادها منتسبي تلك النقابات وتضم كل نقابة منطقة لألعاب الأطفال فضلا عن «عوامة نيلية».