طلاق وحريق وأزمات صحية.. أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث عديدة شغلت رواد السوشيال ميديا، جاءت بين طلاق وحريق وأزمات صحية.

طلاق ياسمين صبري

من أبرز الأخبار التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، انفصال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن الفنانة ياسمين صبري، بعد فترة زواج دامت عامين.

وأكد مصدر مقرب من الثنائي لـ«الوطن»، إن الانفصال حدث بالفعل في هدوء تام، وبشكل راقي، والعلاقة بين الطرفين تسودها الود والاحترام.

حريق منزل لميس سلامة

ومن بين الأحداث التي شغلت رواد السوشيال ميديا، وتفاعلوا معها بشكل كبير خلال الساعات الماضية، حريق منزل الإعلامية لميس سلامة بشارع شبين الكوم في محافظة الإسماعيلية.

واستغاثت لميس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالجهات المعنية للسيطرة على الحريق، قائلة: «جماعة محتاجين النجدة والمطافي بسرعة اللي في الإسماعيلية أرجوكم عمارتنا في شارع شبين الكوم فيها حريق كبير.. حد يساعدنا».

وبالفعل جرى الاستجابة إلى استغاثتها بشكل سريع، والسيطرة على الحريق دون أي إصابة في الأرواح.

هاني فرحات يتعرض لأزمة صحية

كما تعرض المايسترو هاني فرحات لأزمة صحية، مساء أمس الأول، قبل حفل الفنان محمد عبده في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، ونقل إلى المستشفى في سيارة إسعاف، وقدم الجزء الاول من الحفل المايسترو كريم فودة، ليعود الأول في الجزء الثاني، وتحامل على نفسه رغم مرضة.

ابن فريدة سيف النصر يتعرض لأزمة صحية

وتعرض نجل الفنانة فريدة سيف النصر لأزمة صحية، وطالبت متابعيها بالدعاء له لتخطي تلك الأزمة، وكتبت على «فيسبوك»: «مش عارفة أنام من امبارح.. يعني إيه التهاب في جدار القلب.. ربنا يشفيك ويعافيك يا نور عيني.. يا رب طمني على ابني ادعوا لنا وغلاوة النبي، ده لو ظفر منه طار أموت».