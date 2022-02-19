ياسمين صبري تنشر صورها مع العائلة في أمريكا.. والجمهور: «مش شبه بعض»

تصدرت الفنانة ياسمين صبري، الترند بعد نشر صورها مع عائلتها خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، لقضاء عطلتها منذ عدة أيام برفقة عائلتها، وقام أحد متابعي ياسمين صبري، بنشر صور «فوتوشوب» لوالدتها وشقيقها الأصغر آدم.

تعليقات الجمهور على صور عائلة ياسمين صبري: «هابي فاميلي»

ونشرت ياسمين صبري صورا مع عائلتها خلال رحلتها في أمريكا، وشهدت ظهورا نادرا لشقيقتها نيرمين، التي أعلنت الأولى عن وضع مولودها الأول منذ أيام قليلة.

وتنشر ياسمين صبري، دائما صورها برفقة شقيقها الأصغر آدم، وأيضا برفقة شقيقها الأكبر، لكن لم تظهر «نيرمين» معها على منصات السوشيال ميديا.

ولاقت الصورة العائلية لـ ياسمين صبري، إعجاب جمهورها، وعلق أحدهم: «والله إنكم هابي فاميلي»، وقال آخر: «ربنا يبارك لكم ويحميكم»، فيما أكد آخر عدم وجود تشابه بين أفراد العائلة: «عائلة سعيدة بس لأسف.. أنتم مش شبه بعض.. بس كلكم حلوين ولكم جمال خاص».

ياسمين صبري بإطلالات شتوية في أمريكا

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، نشرت صورا خلال صعودها لطائرة خاصة للتنزه في الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب نشر صور من داخل الطائرة، كما شاركت جمهورها عدة صور لها خلال رحلتها في الولايات الأمريكية بإطلالات شتوية مختلفة تمتاز بالأناقة.

وتغيب الفنانة ياسمين صبري، عن الماراثون الرمضاني لعام 2022، بعد جدل شديد حول عرض مسلسلها خلال الموسم الرمضاني أو تأجيله.