ياسمين صبري تدعو للوضوء بماء المحبة.. وجدل بين متابعيها «نصلي ولا نحب»

تسببت الفنانة ياسمين صبري، في حالة من الجدل بين متابعيها، على إثر كتابتها تغريدة تتعلق بالوضوء والصلاة، والاستعانة بكلمات جلال الدين الرومي، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، حيث تفاعل معها عدد من رواد السوشيال ميديا.

تستعين بكلمات جلال الدين الرومي

وكتبت ياسمين صبري، عبر حسابها بموقع تويتر، مستعينة بكلمات جلال الدين الرومي قائلة: «توضأ بالمحبة قبل الماء، فإن الصلاة بقلبٍ حاقدٍ لا تجوز».

وتفاعل معها عدد من المتابعين، حيث علق أحدهم بقوله: خايفة من حد بيحسدك ولا إيه؟.. وكتب متابع آخر: يعني يا شيحة ياسمين نصلي ولا نحب فهمينا جزاك الله على نيتك وأعمالك لو إنتي متضايقة من حد واجهي الحد ده في وشه، وسيبك من الاقتطاف في كلام جلال الرومي.

وعلّق متابع قائلًا: الله يسمع منك ونور قلبك فنانة ياسمين صبري.. وعلق أخر بقوله: إن الصلاة تعل القلوب مليئة بالمحبة.. وكتبت متابعة: ياجماعة دي كناية عن حب الآخرين وكره الحقد والكراهية، عشان يبين أهميتها يعني هو لما يقولك يتوضى بالمحبة هتجيب شوية محبة في ازازة و تصبهم عليك مثلا.

ظهرت بالحجاب في مارس الماضي

في شهر مارس الماضي، ظهرت ياسمين صبري، وهى ترتدي الحجاب في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، ونشرت صورة لها أمام الكعبة المشرفة وهي ترتدي عباءة وغطاءًا للرأس، حِجاب باللون الأسود، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت ياسمين صبري، تعليقًا على صورتها السيلفي أمام الكعبة بقولها: اللهم إني أسألك حبك لي، ولطفك بي، وجمالك في، وأسألك من الأخلاق أطيبها.

وغابت ياسمين صبري، عن موسم مسلسلات رمضان 2022، بالرغم من تصريحاتها بخوض المنافسة من خلال عمل درامي من قصتها، إلا أنها لم تشارك لتغيب للعام الثاني منذ أخر ظهور لها في رمضان 2020 من خلال مسلسل فرصة تانية مع أحمد مجدي وهبة مجدي ودياب.