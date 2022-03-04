ياسمين صبري بالحجاب والعباءة السوداء في السعودية.. أعرف السبب

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بالحجاب في أراضي المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة، وذلك بحسب الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهى تقف أمام الكعبة المشرفة وترتدى عباءة وغطاءًا للرأس باللون الأسود وتلتقط صورة سيلفي.

ياسمين صبري بالحجاب

وظهرت الفنانة ياسمين صبري بالحجاب، وهي تدعو لنفسها من أمام الكعبة، إذ كتبت تعليقًا على صورتها: «اللهم إني أسألك حبك لي، ولطفك بي وجمالك في واسألك من الأخلاق أطيبها».

ياسمين صبري ظهرت بالحجاب أكثر من مرة

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ترتدي فيها ياسمين صبري الحجاب، إذ سبق وظهرت بغطاء الرأس في السعودية بشهر ديسمبر الماضي، خلال وصولها إلى مطار جدة للمشاركة في فعاليات الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي.

كما سبق وظهرت وهى تضع غطاء للرأس، في نوفمبر الماضي، خلال زيارتها لمسجد آيا صوفيا في تركيا، ونشرت هذه الصورة عبر حسابها على السوشيال ميديا، وعلقت وقتها بقولها: «الله».

تعرف الجمهور على ياسمين صبري في البداية عبر ظهورها في برنامج «خطوات الشيطان» للداعية معز مسعود، إذ كانت تؤدي المشاهد التمثيلية بالحجاب بصحبة الفنان محمد عادل.

ياسمين صبري تغيب عن مسلسلات رمضان 2022

وتغيب ياسمين صبري، عن ماراثون سباق مسلسلات رمضان 2022، رغم تصريحاتها منذ فترة بأنها بصدد التحضير لعمل درامي جديد من تأليفها يحمل اسم دنيا، ولكن بمرور الوقت كشفت عن غيابها وخروجها من المنافسة الرمضانية للعام الثاني على التوالي.

وكان أخر ظهور رمضاني لها عام 2020، من خلال مسلسل «فرصة تانية» مع أيتن عامر، وأحمد مجدي، فيما كان أول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما من خلال مسلسل حكايتي عام 2019 مع أحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وهنادي مهنا، وجمال عبدالناصر، وإسلام جمال، ونهال عنبر.