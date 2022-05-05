مراهقون يتحرشون بسائحتين في الهرم.. و«الآثار» تحيل الواقعة للتحقيق

واقعة مؤسفة شهدتها منطقة الهرم الأثرية، صباح ثالث أيام عيد الفطر المبارك، جرى تداولها في مقطع فيديو عبر صفحات ومجموعات مواقع التواصل الاجتماعي، المتخصصة في السفر والسياحة والآثار.

وكشف الفيديو عن تحرش عشرات المراهقين بسائحتين بمنطقة الهرم، ومحاولة إجبارهما على التقاط صور ذاتية «سيلفي»، في ظل حالة غضب ورعب منهما، ومحاولتهما الهرب من ملاحقة الصبية لهما دون جدوى.

مصور الفيديو يناشد وزير السياحة التدخل

وناشد مصور الفيديو، وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، التدخل الفوري لوقف ما أسماه «مهزلة التحرش بالسائحين في عيد الفطر بالهرم»، أمام إصرار مجموعة من المراهقين ممن لا يتجاوز أعمارهم 15 عامًا على اللحاق بالسائحتين، ومحاوطتهما والتقاط الصور عنوة ورفضهم الانصياع لمطلب المرشد المرافق للسياح بالابتعاد.

وكشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، عن إحالة الواقعة للتحقيق ومراجعة كاميرات المنطقة الأثرية وفتح تحقيق داخلي بالمنطقة مع مفتشي الآثار العاملين خلال التوقيت المذكور في الفيديو للتثبت من توقيتها، وهل فعلا تم تصويره خلال الأيام الماضية أم أنه من عدة سنوات وتم إعادة نشره.

وأشار المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن بعض السلوكيات الفردية يكون لها تأثير سلبي على القطاع بأكمله؛ لذا يتم التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة وغيرها من الوزارات المعنية؛ للتوعية بأهمية قطاع السياحة ورفع الوعي الأثري لدى الأجيال القادمة.

الهرم مشكلات متكررة

يذكر أن تلك الواقعة لم تكن الأولى؛ إذ رصد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من واقعة سابقة، تعرض خلالها زوار المنطقة الأثرية الأشهر عالميًا لإلحاح الباعة الجائلين، وأصحاب الخيول والجمال، لإجبارهم على ركوب الحيوانات للتنزه في المنطقة، وشراء مستنسخات الآثار، ووصل الأمر بالبعض لمنع دخول السيارات من مدخل الرماية، وإجبار الزوار على خط سير برفقة أشخاص نظير أجر مرتفع.

وتخضع منطقة الهرم الأثرية لعملية تطوير شاملة، تشمل المرافق والخدمات ومراكز الزوار كافة، وتخصص حاليا منطقة للتريض وركوب الخيول، تطل على بانوراما الهرم، وإقامة منطقة للمطاعم والبازرات، وربطها بالمتحف المصري الكبير عند افتتاحه.