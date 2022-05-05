سمر العمريطي تكشف تفاصيل فاتورة علاج نجلها: 2889 جنيها إقامة فندقية

هاجمت الدكتورة سمر العمريطي، صاحبة الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستشفى السلام الدولي مؤكدة أنهم طلبوا منها حساب 15 كانيولا رغم أنهم ركبوا واحدة فقط لنجلها، وطلبوا حساب «إيكو رسم قلب»، وهو لا يعاني من أي مشكلات في القلب.

تفاصيل فاتورة علاج نجلها

واستنكرت سمر العمريطي خلال حوارها مع مرسل تليفزيون «الوطن»، إجرائهم آشعة إيكو على القلب، مؤكدة أنهم فعلوا ذلك «لأنهم كانوا عاوزين فلوس ولأن جهاز رسم المخ كان مقفول عليه»، مضيفة «أنا عايزاهم يفرغوا كاميرات المستشفى ولو فيه استشاري معدي في اليوم اللي كنا فيه ده يبقى أنا مبفهمش حاجة».

وكشفت الدكتورة سمر عن تفاصيل الفاتورة التي خرجت من المستشفى بعد قضاء ابنها 17 ساعة بداخله: «الإقامة 4500 جنيه، وآشعة إيكو بـ925 جنيه، وكافتيريا 45 جنيه، والدكتور الاستشاري 500 جنيه، وتسجيل المستشفى 60 جنيه، والمعامل 5005 جنيهات، والمستلزمات الطبية مثل الكانيولا 1077 جنيه، أدوية 199، وخدمات الآشعة تشمل الرنين والمقطعية 6645 جنيه، وخدمة فندقية 2889 جنيه وكشف الطوارئ 500 جنيه»، مشددا على أن نجلها لم يحصل على الخدمة الطبية، ورفضها فاتورة العلاج.

الواقعة شبه خروف نجيب الريحاني

وشبهت سمر العمريطي المعروفة إعلاميا بـ سيدة مستشفى السلام الدولي الواقعة بالمشهد الشهير للفنان الراحل نجيب الريحاني، الذي كان يكتب فيه فاتورة لشراء خروف ولوازمه، مستنكرة كتابة أنه جرى تركيب 15 كانيولا في يد ابنها، رغم أنه بقى 17 ساعة فقط: «لو كانوا عملوا له رسم المخ وقالوا لي عليكي فلوس كنت هقول عادي مش مشكلة ولو نزل لي دكتور مخ وأعصاب طمني على ابني وقالي ابنك كويس كنت مشيت».

وتابعت: «أنا طلعت عشان محدش يحصل له كده تاني، وأنا ابني الحمد لله عدى الـ16 ساعة وعايزة الناس كلها تدعي له بالشفاء».

وأبدت الدكتورة سمر تناول بعض المواقع الخارجية لهذه الواقعة، مشددة على أنها لم تتقدم بشكوى قانونية ضد المستشفى لأنها «فوضت الأمر لله ثم للرئيس عبدالفتاح السيسي».