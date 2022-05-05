مصرع شابين وإصابة 4 آخرين في حادثي سير بطرق بني سويف

لقي شابين من أبناء قرية واحدة، مصرعهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر اصطدام سيارة بهما أمام مدخل قرية تلت التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وأصيب 4 أشخاص في حادث ثان، إثر تصادم توكتوك مع دراجة نارية بمدخل قرية الدوية بمركز بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

مصرع شابين صدمتهما سيارة بقرية تلت جنوب بني سويف

في الحادث الأول تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بشابين أمام مدخل قرية تلت التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي الفشن المركزي، ووجه مدير الأمن باتخاذ اللازم للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأشارت التحريات الأولية إلي أن المتوفيين هما «عبدالله. ع. ع» و«محمد. ع. ج»، أبناء قرية تلت، التابعة لمركز الفشن، وهما أصدقاء، أثناء وقوفهما أمام مدخل القرية، صدمتهما سيارة، واستقبلتهما مشرحة مستشفى الفشن المركزي، وجرى إيداعهما داخلها تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وتسليمهما إلى ذويهما عقب انتهاء جميع الإجراءات القانونية.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك بدراجة نارية بمدخل قرية الدوية ببني سويف

وفي الحادث الآخر، أصيب 4 أشخاص، إثر تصادم توكتوك مع دراجة نارية بمدخل قرية الدوية بمركز بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: «أ. ن. ع»، 37 سنة، مصابا بكدمات وسحجات بالقدم اليسرى وسحجات وخدوش بالوجه، و«م. م. م»، 45 سنة، مصابا بجرح قطعى بالرأس طوله حوالي 1سم وآخر حوالي 4 سم، وجرح قطعى بالكوع الأيمن حوالي 5 سم، وجرح قطعى بالكوع الأيسر حوالي 2 سم، وكدمات بالظهر، و«ق. ز. م»، 58 سنة، مصابا بكدمات بالصدر والظهر والكتف الأيمن، وخدوش وسحجات بالكتف الأيمن، و«ح. س. م»، 33 سنة، مصابا بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة كافة، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى.