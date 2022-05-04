مصرع ربة منزل وإصابة 12 في انقلاب «ميكروباص» على صحراوي بني سويف

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 12 آخرون بينهم 5 أطفال، في حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب «ميكروباص»، مساء اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوي، بعد نفق «سنور» بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، كما تم التحفظ على جثة المتوفية تحت تصرف النيابة.

بلاغ بانقلاب ميكروباص على صحراوي بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بعد نفق سنور، بدائرة المحافظة، مما أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة 12 شخصاً، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى التخصصي

وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، تابعة لمرفق بني سويف، إلى مكان الحادث، تولت نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، بينما تم نقل جثة المتوفية إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وتبين أنها لسيدة تٌدعى «وفاء عز الدين عوض»، 27 سنة، ربة منزل، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص

وتبين أن المصابين في الحادث هم: «إيمان أحمد عبد الله»، 12 سنة، مصابة بكدمات بالرأس، و«مؤمن أحمد عبد الله»، 36 سنة، مصاباً باشتباة كسر بالترقوة وكدمات بالجسم، و«حسين صلاح الدين محمد»، 10 سنوات، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و«محمد أحمد السيد»، 58 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و«ريتال وائل حسن»، 20 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، و«شعبان حسني علي»، 35 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم واشتباه كسر بالعمود الفقري.

كما أصيبت «تيسير علي أحمد نصر»، 21 سنة، مصابة بكدمات واشتباه نزيف بالمخ، و«زينب علي بكر»، 4 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، و«عايدة فؤاد علي»، 42 سنة، مصابة بجرح قطعي في الرأس وسحجات بالجسم، و«إيمان أحمد عبد الله»، 42 سنة، و«حنين صلاح الدين علي محمد»، 10 سنوات، و«محمد علي عبد العال»، 5 سنوات، وجميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.