«كانوا راجعين من فسحة العيد».. تفاصيل مصرع وإصابة 6 شباب في بني سويف

شهدت قرية حسين نامق التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، حالة من الحزن، إثر وفاة شابين وإصابة 4 آخرين من أبناء القرية، في حادث انقلاب سيارة ملاكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في ترعة الإبراهيمية، أمام قرية «الشيخ علي» بالطريق الزراعي مصر أسيوط، بدائرة مركز ناصر، وجرى إيداع الجثتين مشرحة مستشفى ناصر العام، وتحويل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

أهالي الضحايا ينتظرون انتهاء إجراءات الدفن أمام المشرحة

وتوافد أهالي الضحايا على مستشفى ناصر العام، انتظارا لانتهاء تصاريح وإجراءات الدفن، تمهيدا لتشييع جثماني الشابين إلى مثواهما الأخير بمقابر عائلتيهما بشرق النيل في بني سويف.

انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث غرق سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية، أمام قرية الشيخ علي دائرة مركز ناصر شمال المحافظة، ووجه مدير الأمن بسرعة توجه سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفى وانتشال الغرقى.

غرق 2 وإصابة 4 آخرين في انقلاب ملاكي بترعة الإبراهيمية

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء استقلال 6 شباب لسيارة ملاكي بالطريق الزراعي أمام قرية «الشيخ علي»، انحرفت السيارة تجاه ترعة الإبراهيمية وانقلبت في المياه، ما أسفر عن غرق شابين وإصابة 4 في الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام ثم تحويلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وقال أحد شباب قرية حسين نامق مسقط رأس الشباب الستة، ويدعى محمد أحمد جمال، إن الشباب الستة تربطهم صداقة، وأعمارهم بين 20 و22 عاما، وأنهم كانوا في طريق عودتهم من قضاء فسحة عيد الفطر المبارك، إلى مسقط رأسهم، وانقلبت سيارتهم في ترعة الإبراهيمية.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، بينما نُقلت جثتي محمد ناصر 20 عامًا وهشام ممدوح 22 عامًا، من قرية «الزيتون»، إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.