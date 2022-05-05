تحويل 1000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء في شرم الشيخ قبل قمة المناخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، إن مدينة شرم الشيخ أصبحت على بعد خطوات من تطبيق منظومة المدينة الخضراء، موضحا أنه عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك سيبدأ تنفيذ مشروع تحويل 1000 سيارة للعمل إما بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.

وأضاف محافظ جنوب سيناء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تخصيص قطعتي أرض بشرم الشيخ لإقامة محطتي شحن السيارات بالكهرباء، وسيبدأ العمل فيهما خلال هذا الشهر، بالإضافة إلى تنفيذ أكبر مدينة خضراء ذكية في شرم الشيخ على مساحة 110 آلاف متر مربع، والتي يتوقع أن تكون مصدر جذب للسياح وأحد الأماكن التي يذهب إليها زوار مدينة شرم الشيخ.

سيارات تعمل بالكهرباء

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تعاقدت قبل شهر على شراء ما يقرب من 300 سيارة وأتوبيس تعمل بالكهرباء، للعمل طوال فترة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وسيجري استخدام هذه السيارات من قبل الوفود المشاركة في القمة التي يتوقع أن يشارك بها أكثر من 30 ألف مشارك من مختلف دول العالم.

وتابع أنه جرى تزويد المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي بقسم لشحن السيارات بالكهرباء، وبذلك تكون مدينة شرم الشيخ بها ما يقرب من 7 محطات شحن السيارات بالكهرباء، بالإضافة إلى أنه تقرر إضافة الشحن بالكهرباء إلى محطات تموين السيارات التي تعمل بالوقود العادي، موضحا أن الهدف هو تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مدينة شرم الشيخ لتصبح واحدة من المدن الأقل تلوث في الهواء على مستوى العالم.

اجتماع مع شركات النقل والسياحة

وأكد «فودة» أنه عقد اجتماعا نهاية شهر أبريل الماضي، مع شركات النقل السياحي وشركات السياحة العاملة بشرم الشيخ، بهدف تحويل الحافلات السياحية والسيارات للعمل بالكهرباء، في إطار استعداد شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ، مشيرا إلى أن الطاقة النظيفة هي أحد مقومات نجاح المدينة الخضراء.

وأشار إلى أن شرم الشيخ ستصبح أفضل من السابق بكثير، حيث يفضل ملايين السياح قضاء الإجازات في المدن الخضراء الخالية من التلوث، لذا تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء له فوائد كبرى على المواطنين والسياح، موضحا أن تحويل السيارات للعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي يوفر آلاف الجنيهات بدلا من استخدام الوقود التقليدي.

توصيل الكابلات الكهربائية

كما أكد محافظ جنوب سيناء أن الدولة، متمثلة في وزارة الكهرباء، قامت بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء لتوفير أماكن شحن السيارات بالكهرباء، حيث جرى مد الكابلات الكهربائية المطلوبة للجراجات، وتوفير أحمال الطاقة الكهربائية الكافية لشحن الحافلات بالجراجات والمحطات الرئيسية، مضيفا إنه تقرر وجود نقاط شحن كهربائي للحافلات في المحطات الوسطية وتوفير وحدات الدعم الكهربائي الطارئة لشحن الحافلات.