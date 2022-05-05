شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل 24 ألف طن قمح من المزارعين

استقبلت شون وصوامع كفر الشيخ، حتى اليوم الخميس، 24029 طنا و320 كجم من القمح من المزارعين، وذلك وسط تواجد لجان الاستلام والفرز.

وصرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

متابعة يومية لاستلام الأقماح من المزارعين

وقال «الهابط» في بيان له، إن محافظ كفر الشيخ يتابع استلام القمح على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة الشون والصوامع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات وزير التموين.

صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من توريد القمح

وأضاف أن وزير التموين شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة وهي 48 ساعة، وذلك تحفيزا لهم لتسليم القمح إلى الشون والصوامع بدلا من بيعه في الخارج.

يذكر أن هناك لجانا لاستلام القمح ثم الفرز وتحديد درجة النقاوة لتحديد سعر الأردب والحوافز التي يحصل المزارعون عليها، فضلا عن تواجد العاملين بمواقع استلام القمح على مدار اليوم من خلال النوبتجيات ضمانا لانتظام عملية توريد القمح وعدم تزاحم المزارعين أمام مواقع الاستلام.