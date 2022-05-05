ريال مدريد وليفربول.. لعنة باريس تطارد الملكي في نهائي دوري الأبطال

ضرب فريق ريال مدريد الإسباني موعدًا مع ليفربول الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021 - 2022، بعد الفوز الكبير على مانشستر سيتي في مباراة نصف النهائي.

وفاز ريال مدريد على مانشستر سيتي بسداسية مقابل 5 أهداف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتلاقى ريال مدريد وليفربول في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة في تاريخ الفريقين.

المرة الأولى بين ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، كانت عام 1981 على ملعب الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وانتهى اللقاء بفوز الريدز بهدف نظيف، سجله في الدقيقة 82 من عمر المباراة عن طريق آلان كينيدي.

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