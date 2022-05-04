أسرة الشيخ الطبلاوي تحيي ذكرى رحيله الثانية بمقابر الأباجية غدا

أعلن محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن العامة بمصر، أن أسرة القارئ الإذاعي الكبير المرحوم الشيخ محمد محمود الطبلاوي «1934-2020م»- شيخ القراء ونقيب محفظي وقراء القرآن الكريم السابق- ستحيي ذكرى رحيله الثانية غدًا الخميس الموافق الخامس من مايو، وذلك بتلاوة الختمة القرآنية إلى روحه الطاهرة، على مقبرته بمنطقة مقابر سيدي عمر بن الفارض بالأباجية.

وقال «الساعاتي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المحاسب إبراهيم الطبلاوي -نجل الشيخ- قال: ستقوم الأسرة عقب صلاة ظهر الغد الخميس باستقبال محبي الوالد الكريم من أهل القرآن، وجمهوره الحبيب من عشاق سماع صوته ومدرسته، وذلك أمام مقابر الأسرة بمنطقة سيدي عمر بن الفارض بالأباجية، إذ ستقوم الأسرة والضيوف ووفد نقابة القراء بقراءة الختمة القرآنية وسنهب ثوابها إلى روحه الطاهرة.

الطبلاوي في سطور

ويعد الشيخ الطبلاوي أحد أهم قراء القرآن الكريم في مصر والعالم العربي، وأطلق عليه الكاتب الصحفي محمود السعدني لقب «آخر حبة في سبحة عباقرة التلاوة».

وولد «الطبلاوي» في 14 نوفمبر من عام 1934م إذ بشر جده والدته بولادته، بأن من في بطنها سيكون من حفظة القرآن، فحفظ القرآن كاملًا في العاشرة من عمره، وبدأ الشيخ الطبلاوي يتلو القرآن الكريم، وهو في سن الثانية عشر من عمره، ويروي الشيخ الطبلاوي، أن أول أجر تقاضاه كان 5 قروش من عمدة قريته، وذاع صيته من وقتها حتى أصبح ينافس كبار القراء في عصره، وذاع صيته وهو في السادسة عشرة من عمره فأصبح القارئ المفضل للكثير من العائلات الكبرى.

امتدت مسيرة الشيخ محمد محمود الطبلاوي في تلاوة القرآن الكريم، لأكثر من 50 عامًا زار خلالها أكثر من 80 دولة حول العالم، سواء بدعوات خاصة أو مبعوثًا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ومحكمًا لكثير من المسابقات الدولية لحفظة القرآن من كل دول العالم، حصل على وسام من لبنان في الاحتفال بليلة القدر تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم، ولقب بـ«ظاهرة العصر».

نجاح الأعمال الإذاعية خلال فترة السبعينيات

وبحسب فيديو أنتجته أسرة الشيخ الطبلاوي في الذكرى السنوية الأولى لرحيله، تحدثت فيه عن استفتاء على نجاح الأعمال الإذاعية خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي، حيث أكدت حصول الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، المركز الأول كقارئ إذاعي من الرعيل الأول فيما حصل الشيخ الطبلاوي على المركز الأول على القراء الجدد.

وتوفى الشيخ محمد محمود الطبلاوي، في 5 مايو 2020م الموافق الثاني عشر من شهر رمضان المعظم عام 1441هجرية، عن عمر يناهز 86 عامًا.