 اعتقال 450 لاجئا من الروهينجا في بنجلاديش خلال احتفالهم بعيد الفطر

اعتقلت الشرطة البنغالية، ما لا يقل عن 450 لاجئًا من مسلمي الروهينجا، أثناء احتفالهم بعيد الفطر على أحد الشواطئ الشعبية في بنجلاديش، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وقال رفيق الإسلام، المتحدث باسم الشرطة البنغالية في تصريحات لوكالة «فرانس برس»، إن الضباط كانوا ينفذون مداهمات ليلية في ساعة متأخرة في بلدة كوكس بازار مساء أمس في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

اعتقال 450 من مسلمي الروهينجا

وأضاف المتحدث باسم الشرطة البنغالية، أنه خلال هذه المداهمة الليلية فإنه تم اعتقال أكثر من 450 من مسلمي الروهينجا في أحد أكبر الشواطئ في العالم.

وأوضح أن المداهمات تأتي في إطار إجراءات أمنية في كوكس بازار، وهي المنطقة التي تعد من أكبر المناطق التي تضم منتجعات في البلاد، وتستقطب ملايين السياح خلال مواسم الأعياد بما في ذلك عيد الفطر المبارك.

وتضع بنجلاديش ضوابط صارمة بالنسبة لمسلمي الروهينجا اللاجئين بعد عمليات إبادة جماعية تمت بحقهم في ميانمار، حيث تمنع السلطات البنغالية ما يقرب من 920 ألف لاجئ من مسلمي الروهينجا من مغادرة معسكرات الأسلاك الشائكة في جنوب شرق البلاد، حيث ظل عدد كبير منهم عالقين خلف هذه الأسلاك منذ سنوات.

إبادة جماعية

وفر أغلب مسلمي الروهينجا بعد تعرضهم لهجوم عسكري في ميانمار عام 2017 ، وهو الهجوم الذي صنفته واشنطن بأنه يمثل إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينجا.

ونتيجة لطول فترة احتجاز مسلمي الروهينجا لفترات طويلة، فإن بعضهم لجأ إلى الفرار من هذه المعسكرات، كان آخرها منذ أيام قليلة عندما فر العشرات من ملاجئ مخصصة لهم حيث كسروا الأبواب وهرب عدد كبير منهم، وتمكنت السلطات البنغالية من القبض على عدد كبير منهم وإعادتهم إلى المخيمات الخاصة بهم مرة أخرى ولا تزال عمليات الهروب من تلك المخيمات مستمرة في ظل الحصار المفروض عليهم منذ لجوئهم إلى البلاد قبل 5 سنوات.