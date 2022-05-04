من الإمارات إلى السعودية.. كاظم الساهر يروج لحفلاته في عيد الفطر

روج الفنان كاظم الساهر لحفله الغنائي الجديد، ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية، إذ يحيي حفلًا عنائيًا يوم السبت المقبل 7 مايو الجاري على مسرح أبوبكر سالم في مدينة الرياض.

ونشر كاظم الساهر عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر» فيديو ترويجي لحفلته الغنائية، وعلق على الفيديو قائلًا: «حفل كاظم الساهر في الرياض 7 مايو 2022»، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه المتنوعة.

حفل #كاظم_الساهر في الرياض - ٧ مايو ٢٠٢٢ pic.twitter.com/e5bMvXyC8Y — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) May 4, 2022

كاظم الساهر يحيي حفلًا غنائيًا برفقة شيرين الليلة

يذكر أن الفنان كاظم الساهر من المقرر أن يحيي حفلا غنائيا الليلة ثالث أيام عيد الفطر، بمشاركة الفنانة شيرين عبد الوهاب في أبوظبي بدولة الإمارات.

وألغى «الساهر» جميع حفلاته الغنائية الفترة الماضية والتي كان من المقرر أن يحييها في جولته الغنائية في أمريكا وكندا، بعد وفاة زوجته الأولى التي رحلت عن عالمنا في مارس الماضي، وأقام عزاءها في مسجد عمر الفاروق بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، كما عانى خلال الفترة الماضية من حزن شديد بعد رحيل شقيقه هو الآخر في يناير الماضي بعد صراعه مع المرض.

ظهور كاظم الساهر على كرسي خلال حفله الأخير

وظهر كاظم الساهر خلال حفله الغنائي الأخير في مدينة هيوستن الأمريكية يجلس على كرسي بعد تعرضه لدوار، بالإضافة إلى ظهوره برفقة حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام وغنى معهما وسط تفاعل عدد كبير من الجمهور، كما قدم خلال الحفل باقة من أغانيه التي يحبها جمهوره ويتفاعل معها.