فحص مليون و745 ألف طالب إعدادي ضمن مبادرة الكشف عن فيروس «سي»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و745 ألفا و408 طلاب، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس «سي» بين طلاب الصف الأول الإعدادي بالمجان، للعام الرابع على التوالي، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاق المرحلة الحالية من المبادرة في 21 نوفمبر الماضي وحتى بداية أجازة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول من المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي، لافتاً إلى أن «الحيزة» كانت أعلى المحافظات في نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة؛ حيث تم فحص 166 ألف و427 طالب، تليها محافظة القاهرة، بفحص 160 ألف و70 طالب، ثم محافظة الشرقية 136 ألف و537 طالب، ومحافظة البحيرة 128 ألف و931 طالب.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن العمل بالمبادرة يتضمن إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 419 فريق طبي تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأكدت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، للحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس "سي"، فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد، بجميع فروع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.