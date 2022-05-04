الصحة: مستشفيات أمانة الصحة النفسية قدمت 20 ألف خدمة خلال ثلاثة أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية المتخصصة في مجال الصحة النفسية من خلال 19 ألفا و 817 زيارة لمستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، خلال ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العلاجية خلال 166 ألفا و307 زيارة للعيادات الخارجية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فرق الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أجرت فحوصات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة ل43 ألفا و269 موظفا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تطوير برنامج لعلاج الإدمان ببدائل الأفيونات، إلى جانب عقد ندوات تثقيفية عن أضرار التدخين، علاوة على إطلاق حملة «عيد من غيرها» للتوعية بمخاطر الإدمان، للسنة الرابعة على التوالي.

وذكر «عبدالغفار» أنه تم تنفيذ عدة دورات تدريبية لأكثر من 200 طبيب وممرض من مختلف مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان؛ بهدف رفع كفاءة التعامل مع الحالات الحرجة التي تواجه مريض الإدمان، علاوة على عقد دورات تدريبية وورش عمل مكثفة للعاملين بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان من أخصائيين نفسيين واجتماعيين، وتمريض، وأطباء، وصيادلة؛ بهدف تعزيز خدمات الرعاية والعلاج للمتعايشين مع مرض نقص المناعة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بملف صحة المواطنين النفسية، وتطوير وتأهيل مهارات مقدمي الرعاية الصحية النفسية، مشيرا إلى استمرار تقديم الدعم الكامل للصحة النفسية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن حملة «عيد من غيرها»، انطلقت من خلال مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والبالغ عددهم 22 مستشفى ومركز في 22 محافظة، مشيرة إلى أن الأمانة، قدمت خلال عام 2021، خدمات العلاج من الإدمان والتأهيل لعدد 137 ألفا و684 مريضا، ترددوا على عيادات الإدمان بالمستشفيات والمراكز التابعة للأمانة العامة، تلقى منهم العلاج في الأقسام الداخلية بمستشفيات ومراكز الأمانة 4168 مريضا.