غرق طفلين في بحيرة مريوط غرب الإسكندرية أثناء الاحتفال بالعيد

لقي طفلان من أهالي العامرية مصرعهما، مساء أمس الأربعاء، غرقا أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك داخل بحيرة مريوط غربي الإسكندرية، فيما جرى انتشال الجثمانين بعد ساعات من الحادث، وتم نقلهما إلى مشرحة كوم الدكة وإبلاغ النيابة العامة لبدء التحقيقات حول غرق الطفلين وتواجدهما بمفردهما.

تفاصيل مصرع طفلين في بحيرة مريوط

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بتلقي بلاغ بوقوع حالة غرق لطفلين ببحيرة مريوط، وانتقل ضباط القسم رفقة قوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف، إلى موقع الحادث والبلاغ.

وتبين من الفحص غرق الطفلين وهم من أهالي المنطقة أثناء الاستحمام في بحيرة مريوط، وهما «محمد مختار حامد»، 11 عاما، و«كريم صابر محمد»، 9 سنوات، مقيمان بنجع السراحنة، أحد نجوع منطقة الهوارية غرب الإسكندرية، حيث أثناء الاستحمام ببحيرة مريوط بمنطقة الهوارية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، غرق الطفلان ولم يتمكن أحد من إنقاذهما وتم إبلاغ قوات الإنقاذ النهري.

انتشال جثامين طفلين من بحيرة مريوط بالإسكندرية

ونجحت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي في العثور على جثامين الطفلين بعد نحو 3 ساعات من غرقهما في بحيرة مريوط غربا.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وصرحت النيابة العامة بدفن جثتي كلا الطفلين وتسليم الجثامين إلى الأسر، إضافة إلى الاستماع إلى شهود عيان الواقعة واستعجال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.