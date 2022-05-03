أوقاف الإسكندرية توزع 50 ألف طن لحوم و15 ألف شنطة رمضان

قال الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن المديرية حققت رقما غير مسبوق في صكوك الإطعام لتحتل به المركز الثاني على مستوى الجمهورية، بتوزيع 50 ألف طن لحوم بالمناطق الأكثر احتياجا، و15 ألف «شنطة رمضان» تشمل السلع الغذائية جرى تسليمها للتضامن الاجتماعي لتوزيعها على مستحقيها.

جهود كبيرة من الأوقاف في شهر رمضان وصلاة العيد

وأضاف عبدالرزاق، في بيان اليوم، أنه يشكر العاملين بالأوقاف على المستوى الدعوي والإداري والخدمي وكذلك للهيئات والمؤسسات التي تتشارك مع الأوقاف في الأعمال الخدمية والمجتمعية، على ما بذلوه من جهد واجتهاد خلال الفترة الماضية، في جميع المجالات، خاصة ما كان منهم جميعا خلال شهر رمضان المعظم حتى نهاية شعائر صلاة عيد الفطر المبارك.

صكوك الإطعام من أهم المشاريع المجتمعية

وأشار إلى أن أبناء الإسكندرية لمسوا هذا الدور وأشادوا بدور رجال الأوقاف الذي جعلهم يشهدون موسم هو من أحب وأفضل مواسم الطاعة إلى قلوب ونفوس المصريين مما عمق جسور الثقة والمحبة لرجال الأوقاف لديهم وانعكس ذلك على مشروع صكوك الإطعام وهو من أهم المشاريع المجتمعية التي تتبناها وزارة الأوقاف لتحقيق وغرس روح التعاون والمشاركة المجتمعية لدى أبناء الوطن ليعيش الجميع بروح الحب والإخاء.