تفاصيل وظائف بنكي «الإسكندرية» و«المشرق».. لراغبي العمل بالمجال المصرفي

يبحث الكثيرمن الشباب من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات عن وظائف خالية في البنوك المختلفة، وخصوصا أصحاب الخبرة في مجال العمل المصرفي، وتحرص عدد من البنوك على الإعلان عن وظائف خالية لتوفير فرص عمل للشباب بين الحين والآخر.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير، تفاصيل عدد من الوظائف الخالية في بنكي الإسكندرية والمشرق، والتي جاءت كالتالي:

وظائف بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير لينكد إن، عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون لدى المتقدم أكثر من 5 سنوات من التسويق الرقمي بما في ذلك خبرة التسويق بالأداء في قطاعي المستهلك أو التجزئة، والقطاع المصرفي ميزة إضافية.

- أن يكون لدى المتقدم سجلًا حافلًا بالنجاح كما يتضح من نمو المبيعات.

- أن يكون لديه خبرة مثبتة في الأدوات التحليلية (Google Analytics و Firebase و Facebook Pixel و Facebook SDK).

- يجب أن يكون المتقدم على دراية جيدة بتحليلات مواقع الويب (GA) وأدوات إدارة بيانات CRM، من أجل تحليل رؤى وسلوكيات المستهلك.

- خبرة في إدارة الحملات على Google AdWords / Facebook Ads / Email Marketing.

- خبرة في إدارة دورة حياة العميل.

- مهارات استثنائية في إدارة المشاريع والاهتمام بالتفاصيل المطلوبة، مع قدرة مثبتة على إدارة مشاريع متعددة في وقت واحد وتحديد الأولويات لتحقيق أعلى عائد للاستثمار.

- مهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين.

- يجب أن يكون لديه خبرة في توسيع الإنفاق واكتساب قنوات جديدة.

- يجب أن يتمتع بمهارات تحليلية قوية.

- قابل للتكيف ومريح مع بيئة سريعة الوتيرة.

- منشئ علاقات نشط يمكنه التعاون مع فرق داخلية وخارجية لتحسين العمليات ومهام سير عمل الاتصال باستمرار.

مسئوليات الوظائف

- بناء استراتيجيات تسويق الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية والتنبؤ، ووضع خطة وتنفيذ لتحقيق نتائج النمو.

- العمل على استراتيجيات اختراق النمو وفقًا لمسار مبيعات ALEXBANK الرقمي لزيادة اكتساب العملاء إلى أقصى حد وزيادة معدل التحويل وتقليل معدل التغيير.

- مسؤول عن جذب حركة المرور المؤهلة إلى موقع ALEXBANK الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول (Mobile Banking ، Ma7fazty و ALEXPOINTS).

- اختبار A / B الكامل على جميع الأدوات التحليلية وإنشاء سيناريوهات اختبار على Firebase و Google Analytics و Facebook SDK و Facebook Pixel.

- تشمل المسؤولية كلاً من التسويق الاستحواذ والاحتفاظ.

- تخطيط وتنفيذ الإعلانات على وسائط الأداء مثل البحث المدفوع، والشركات التابعة وإعادة الاستهداف بالإضافة إلى تطوير البرامج والحملات لزيادة مشاركة العملاء والقيمة الدائمة من خلال الوسائط المملوكة للعلامة التجارية مثل موقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

- دمج قواعد بيانات العملاء مع البيانات السلوكية للتسويق لإطلاق استراتيجيات وتحسينات جديدة.

- قياس أداء حملات التسويق الرقمي والإبلاغ عنها وتقييم الأهداف وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ وتقديم توصيات لتحسين رحلة العميل في الموقع أو خارج الموقع وتنمية الأعمال التجارية الإجمالية.

- الإدارة الإستراتيجية للقنوات وتحسينها لتلبية أهداف الإيرادات وعائد الاستثمار و CAC.

- تطوير الحملات باستخدام الرؤى المحلية واستنادًا إلى فهم الاستراتيجية العالمية لتحقيق أفضل تنفيذ ونتائج في السوق المحلية.

تحديد اتجاهات واتجاهات التسويق الجديدة والمبتكرة وخلق فرص للتحسين ، مع التركيز على تحسين التحويل والاتصالات المخصصة.

- تطوير تقارير متكررة عن حملات الأداء التي يتم إجراؤها وفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية.

- التواصل بكفاءة مع شركاء الأعمال الآخرين للتوافق مع أهداف العمل ومؤشرات الأداء الرئيسية.

وظائف بنك المشرق

كما أعلن بنك المشرق عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة

- المعرفة المتخصصة المتعمقة لسياسات البنك وأنظمة التشغيل.

- الائتمان القوي والمعرفة القانونية ومهارات التسويق إلزامية.

- معرفة إدارة الميزانية العمومية.

- تعتبر الصفات القيادية المؤكدة أمرًا ضروريًا جنبًا إلى جنب مع القدرة القوية على التعامل مع الآخرين والتواصل.

- مطلوب حد أدنى من 8 إلى 9 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

- تعزيز المهارات والمعرفة وترسيخ ثقافة الأداء والمساءلة.

مسئوليات الوظائف

- إعداد خطط لاستراتيجية التسويق السنوية للفريق، والتأكد من إنشاء خطط حساب مناسبة لتحقيق التركيز على الأعمال وخريطة طريق الميزانية.

- مراجعة المحفظة التجارية الحالية للحفاظ على أو تحسين جودة الأصول، والسيطرة على المخاطر المرتبطة، مع استغلال الفرص لتعظيم الإيرادات.

- تحديد السوق المستهدفة وتقسيمها، وتطوير أعمالًا جديدة لتوسيع قاعدة المحفظة ومتابعة فرص النمو، بما في ذلك القروض المشتركة وتمويل المشاريع والتعرض عبر الحدود.

- تطوير علاقات عمل قوية مع جميع العملاء الحاليين على مستوى اتخاذ القرار، لوضع MB كبنك الاختيار الأول.

- مراجعة وبدء تغييرات السياسة حسب الضرورة لتلائم ظروف العمل المتطورة.

- تطبيق ضوابط الائتمان بما يتماشى مع السياسة الائتمانية للبنك للحصول على تصنيف مرضٍ لجودة محفظة الأصول وعمليات إدارة الائتمان.

- بدء خطة التوظيف لضمان التوظيف المناسب للفريق، وكذلك تدريب وتطوير وتحفيز الفريق لتحقيق أهداف البنك.