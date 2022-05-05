زيلينسكي يطلق «يونايتد 24»: تبرعوا من أجل إنقاذ أوكرانيا (فيديو)

أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، منصة إلكتروينة عالمية بهدف جمع الأموال لمساعدة «كييف» على الانتصار في الحرب أمام روسيا، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا، التي دخلت يومها الـ71 على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلناً شن بلاده عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتمّ بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.

إعادة إعمار البنية التحتية

وخرج «زيلينسكي» في مقطع فيديو مصوّر باللغة الإنجليزية، نشره على حسابه الرسمي على موقع التغريدات الشهير«تويتر»، مطالبًا العالم بالتبرع إلى الشعب الأوكراني من أجل إعادة إعمار البنية التحتية الأوكرانية التي دُمرت بسبب الحرب الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني متحدثاً الإنجليزية: «بنقرة واحدة يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا».

We launched United24 @U24_gov_ua global initiative.



Its 1st component is an online platform to raise funds in support of . Other projects & programs will be added soon.



You can make a donation in 1 click from any country.



Together we will win!#united24 #thepoweroffreedom pic.twitter.com/notUt1P3ZF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2022

منصة «يونايتد 24»

وأطلق الرئيس الأوكراني اسم «يونايتد 24» على المنصة الإلكترونية العالمية المخصصة للتبرع، وشجع We launched United24 @U24_gov_ua global initiative.



Its 1st component is an online platform to raise funds in support of . Other projects & programs will be added soon.



You can make a donation in 1 click from any country.



Together we will win!#united24 #thepoweroffreedom pic.twitter.com/notUt1P3ZF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2022 ">زيلينسكي التبرع للمنصة منهياً حديثه بأن كل تبرع من خلال المنصة يعد مهماً للنصر.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثالث على التوالي، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنَّه لا يوجد إطار زمني للعملية العسكرية، وأن الأمر بيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن الرئيس «بوتين» أنَّ الحرب لن تنتهي إلا بعد انتهاء الهدف منها، وهي إنقاذ المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية، إضافة إلى وقف تمدد حلف شمال الأطلسي «الناتو» بالقرب من الحدود الروسية، خاصة بعد إعلان أوكرانيا رغبتها في الانضمام إلى الحلف.

وكانت من بين الأهداف التي أعلنها الرئيس الروسي، من أجل إيقاف العملية العسكرية في أوكرانيا، هي منع تسليح أوكرانيا من قبل عدة دول غربية التي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.