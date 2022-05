زيلينسكي يطلق «يونايتد 24»: تبرعوا من أجل إنقاذ أوكرانيا (فيديو)

أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، منصة إلكتروينة عالمية بهدف جمع الأموال لمساعدة «كييف» على الانتصار في الحرب أمام روسيا، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا، التي دخلت يومها الـ71 على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلناً شن بلاده عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتمّ بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.

وخرج «زيلينسكي» في مقطع فيديو مصوّر باللغة الإنجليزية، نشره على حسابه الرسمي على موقع التغريدات الشهير«تويتر»، مطالبًا العالم بالتبرع إلى الشعب الأوكراني من أجل إعادة إعمار البنية التحتية الأوكرانية التي دُمرت بسبب الحرب الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني متحدثاً الإنجليزية: «بنقرة واحدة يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا».

