الكرملين يوضح موقف الرئيس الروسي من حضور قمة العشرين ولقاء زيلينسكي

أكدت الرئاسة الروسية «الكرملين»، تلقي الرئيس فلاديمير بوتين، دعوة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، لافتًا إلى أن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد.

الكرملين يصف مكالمة بوتين والرئيس الإندونيسي بالإيجابية

وكشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس «بوتين» ونظيره «وويدودو»، مشيرًا إلى أنها إيجابية إلى حد كبير، وأن الرئيس الروسي تمنى النجاح لإندونيسيا خلال ترأسها تلك الدورة، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

موسكو لم تتخذ قرار حضورها قمة العشرين بعد

ولفت «بيسكوف» خلال إيجاز صحفي، إلى أن موسكو لم تتخذ القرار النهائي حول مشاركة الرئيس الروسي أم لا، إلا أن روسيا ستستعد لقمة العشرين وستعمل كل ما يمكنها من أجل نجاح الرئاسة الإندونيسية للدورة المقبلة.

وحول عقد اجتماعات على هامش قمة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، أكد المتحدث باسم الكرملين أنه من السابق لآوانه الحديث حول تلك التفاصيل، وأنه سيطلع الجميع بأي جديد.

الرئيس الإندونيسي يتحدى محاولات الغرب لإقصاء موسكو

وكان الرئيس الإندونيسي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، بأنه دعا الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى قمة العشرين المزعم عقدها في نوفمبر المقبل في بالي، برئاسة إندونيسيا.

وتأتي دعوة الرئيس الإندونيسي لنظيره الروسي بمثابة ضربة قاتلة للمساعي الغربية بمحاولة إقصاء موسكو عن هذا الاجتماع وعن أي اجتماعات رسمية أخرى، على خلفية عمليتها العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتوترت العلاقات بين موسكو والغرب وعلى رأسهم أوكرانيا، عقب محاولات كييف المستمرة للانضمام إلى التخلي عن الوضع الحياد والسعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي الناتو «العدو الرئيسي لموسكو»، ما دفع الأخيرة للقيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا للدفاع عن حدودها وأمنها القومي ضد التمدد الشرقي للحلف.